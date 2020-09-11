原标题：商务部：会同相关部门 研究数字贸易制度框架

9月10日，记者在商务部新闻发布会上获悉，商务部正在会同相关部门研究数字贸易制度框架，并将从完善政策支持、深化贸易实践等方面共同推进，优化数字资源配置，激发我国数字经济和贸易发展潜力。

商务部新闻发言人高峰介绍，今年以来，商务部会同中央网信办、工业和信息化部等部门，研究数字贸易制度框架，提出数字贸易工作计划，推动组建数字贸易专家工作组。

高峰还表示，商务部将会同有关部门，就数字贸易政策问题开展深入研究，设计好政策框架和具体举措，为数字贸易发展创造良好的政策环境。

同时，深化数字贸易实践也在同步推进。高峰介绍，今年初，商务部会同中央网信办、工业和信息化部，根据综合评估遴选了首批12家数字服务出口基地，支持和指导这些基地先行先试，在数字贸易实践中推动完善数字贸易政策和制度。

高峰指出，下一步，商务部将会同中央网信办等部门，继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作，把数字贸易作为新一轮试点的重要内容，指导有关试点地区积极开展探索，不断优化数字资源配置，激发我国数字经济和贸易发展潜力。

(责编：杨曦、毕磊)