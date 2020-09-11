推进住房租赁市场稳健发展

□陈涛
住房租赁市场稳健发展，既能调节我国住房交易市场压力，又能很好满足城镇人民刚性住房需求，是房地产市场长效机制建设的必然要求。日前，住建部就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见，这一方面是直面当前住房租赁市场热点难点问题，另一方面也是规范管理我国住房租赁市场的宣传总动员，必将推动住房租赁市场的稳健运行。
近年来，我国住房租赁市场发展较快，但规范性发展明显滞后于住房交易市场。北上广深等热点城市的住房租赁市场，已成为新建房和二手房交易市场的重要补充，但这并不意味着我国住房租赁市场已经发展成熟。当前，我国很多城市住房租赁市场仍存在着单方面提高租金、暴力腾退、肆意改动房屋结构、诱导租金贷、佣金收取不规范等现象，给供求平衡较为紧张的热点城市住房交易市场增添了诸多压力。过去二十多年，我国房价过快上涨，一个重要原因在于，住房租赁市场发展滞后于住房交易市场。而住房需求过度向交易市场集中的直接后果则是，部分热点城市房价偏离基本面的较快上涨。
《住房租赁条例（征求意见稿）》直面当前市场热点难点问题。如针对租金贷“暴雷”的严重后果，规定“住房租赁企业不得以租金优惠等名义诱导使用租金贷”；针对当事人对租赁合同的不尊重，规定“出租人不得擅自进入租赁住房，不得单方面提高租金、撕毁合同等内容，从公平的角度保障了承租人权益”；如针对房地产经纪机构赚取租金差价，规定“不得二次收取佣金”；要求房地产经纪机构应当对住房租赁服务项目实行明码标价，在住房租赁经纪活动中不得收取任何未予列明的费用；针对热点城市房租过快上涨，鼓励“签订长期住房租赁合同。合同履行达到一定年限的，还可按照地方政府的规定享受相应的政策支持。”
同时，住建部就《住房租赁条例（征求意见稿）》向社会公开征求意见，也是一次规范住房租赁市场的宣传总动员。这是因为，我国住房租赁市场的规范稳健发展，离不开政府主管部门的有序监管，更离不开住房租赁市场参与方对自身合法权益的高度重视。总体而言，我国住房租赁市场的承租人处于相对劣势。面对出租人擅自变更租赁合同，甚至采取暴力腾租的行为，承租人是敢怒不敢言。《住房租赁条例（征求意见稿）》给广大承租人以合法保护，增加了住房租赁的信心。同时针对个别承租人肆意改变房屋结构，《住房租赁条例（征求意见稿）》予以明确限制，这将有助于打消业主出租住房的顾虑。通过社会公开征求意见方式，也是一次启发思考、明辨是非的过程，推动住房租赁市场交易各方更加清晰自身权利与义务，是对最终出台《住房租赁条例》的宣传总动员。
对于很多城市里的“漂一族”来说，日前向社会公众征求意见的《住房租赁条例（征求意见稿）》是场及时雨，将会减少他们居住方面的诸多顾虑，为我国住房租赁市场的规范稳健发展保驾护航。
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