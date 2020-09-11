原标题：我国智能高铁“新标杆”京雄城际全线接触网贯通

10日上午，随着雄安动车所最后一架断路器闭合，京雄城际大兴机场至雄安段接触网送电成功，京雄城际全线接触网贯通。作为我国智能高铁的“新标杆”，京雄城际是智能设计、智能建造、智能运维的样板。京雄城际预计2020年底开通运营。届时，从北京到雄安只需1小时左右，京津冀区域路网布局将进一步完善，有助于雄安新区加快产业聚集。图为综合检修列车在工作中（8月26日摄）。新华社发（刘华明 摄）

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