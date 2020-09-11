兴趣班“鄙视链”不过是另一种焦虑贩卖

最近，一份“教育培训班鄙视链”的名单在网上热传。马术班、竖琴班、国际象棋班等相对冷门的课程，处于“鄙视链”的顶端，而常见的兴趣班，比如钢琴版、书法班则被认为是“俗气”“廉价”的低层次课程。
与此同时，有媒体在湖南、吉林等地调查后发现，不少家长为孩子挑选兴趣班时，并不是优先考虑孩子的意愿，而是专挑冷门、昂贵的课程。甚至有人毫不客气地说：“足球、篮球、游泳、跆拳道都司空见惯了，现在受家长追捧的是棒球、橄榄球、击剑、冰球、高尔夫、马术”。
兴趣爱好本身并无“高大上”与否的属性，关键在于人们如何看待它，当一个兴趣培训班被赋予特殊的文化身份，其“光环”便逐渐形成了。“物以稀为贵”，越是罕见的领域，越有可能让人摸不到头脑，因为不了解，而产生某种奇特的幻想甚至崇拜，反之亦然。试想，世居草原之上的牧民家庭，谁会认为让孩子学马术是高大上？
再者，便是文化话语权发挥的作用。可以看到，在这份“鄙视链”中，越“西方化”或者“国际化”的兴趣爱好，越有可能得到家长的追捧，比如国际象棋、马术、高尔夫等领域，被不少人视为“培养绅士淑女”甚至“步入上流社会”的捷径。这样想的人多起来，更多资本与优质人脉也就逐渐附着在相关领域之上，因此，一些家长不惜花费重金，也要让孩子跻身其中。
在教育领域竞争愈发激烈的形势下，家长们的强烈焦虑感虽然情有可原，却未必是理性之举。其实“鄙视链”背后，不乏攀比意识。每个孩子都是独一无二的存在，每个人的天赋的不同，真正的“通才”毕竟罕见，家长要做的是，是让孩子的兴趣天赋与课程的实用性相结合。盲目追求“高大上”的兴趣培训班，或者“眉毛胡子一把抓”，很有可能导致孩子产生逆反心理，对其心理健康与长远发展并无好处。
面对一些兴趣培训班天花乱坠式的自我宣传，以及某些网上的营销号为了流量刻意制造的舆论焦虑感，家长们要具备“反套路”的意识，以冷静的态度应对变化无穷的焦虑贩卖。兴趣是最好的老师。兴趣培训班的意义，并不是让孩子显得多么“高大上”，而是帮助他们找准自己的优势，培养训练孩子的学习热情、思维方式，促进其在校园中的学习与发展。因材施教地引导孩子获得多面的兴趣与技能，促进其综合素养的全面提升，才是选择兴趣培训班的应有之义。
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