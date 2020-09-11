让数字化为发展添动能

数字经济不断发展，城市治理也进入以数字化治理为标志的新阶段。浙江各地率先发力，省内诸多城市均有不少探索。

为总结数字经济发展经验，探寻发展问题，谋求解决方案，8月中旬，由中央统战部组织的全国无党派人士考察团，赴浙江就“提升数据要素价值，促进数字经济发展”开展考察调研。

进企业下车间

感受数字经济

“在这个场景应用里，政府做了哪些工作”“如何统筹城市大脑建设和‘最多跑一次’改革”“数据开放与安全之间如何平衡”……在杭州，考察团一行走访中国人工智能小镇、之江实验室等创新研发平台和阿里巴巴、微医集团等企业，专家学者频频提问，与相关部门和企业负责人开展深入交流。

依托阿里巴巴等互联网企业，杭州在全国最早实现“扫码乘车”和电子社保卡全流程就医，2019年，杭州“城市大脑”从交通“治堵”拓展到各类民生服务，区块链看病、无杆停车等率先试行。如今成果如何，又面临哪些问题？

走进位于萧山信息港小镇的微医集团，考察团参观了这里的智能医务室，为便捷的就医流程点赞。“推广程度又如何？”随即有成员提出问题。微医集团董事长兼CEO廖杰远回答：“目前信息港2万多名员工，平时遇到头疼感冒等轻症，在智能医务室15分钟就能解决。接下来，我们希望能借助浙江‘未来社区’建设，让智能医务室服务更多市民。”

在位于宁波均胜电子股份有限公司新工业城的汽车电子产品数字智能工厂，数字化生产线引起了考察团成员的兴趣。走近一条汽车中控产品数字化生产线，只需一名员工操作电脑，生产线上取而代之的是工业机器人，不到一分钟时间，一个控制件便完成生产。

“数字化工厂建成后，生产线的数据能实时更新、上传与存储至工厂数据库。”均胜集团总裁、均胜电子副董事长朱雪松介绍，通过建设标杆工厂，生产流程的数字化再造大大提高生产效率，从而提高产品附加值。

坚持问题导向

深入研讨对策

“本场研讨关注浙江发展数字经济最值得推广的经验、面临的最突出挑战，请大家踊跃发言。”8月20日晚，结束了一天调研，考察团又马不停蹄地召开碰头会，考察团轮值团长、全国政协常委、中国钢研科技集团副总工程师、中国工程院院士李卫点明主题，成员们集思广益，就此展开热烈讨论。

“调研中的一句话令我印象深刻——‘我负责阳光雨露，你负责茁壮成长’。” 考察团成员、北京市政协常委、龙信数据研究院院长屈庆超说，从中他感受到当地各级政府为数字经济发展营造的良好生态环境。

为什么浙江的数字经济发展得好？“各种创新平台和场景应用不断推出，切实提升了政府工作效率，良好的营商环境和产业政策也能激发企业创新活力，有利于培育一批行业领先企业。” 对此，考察团成员这样思考。

碰头会上，杭州“亲清在线”平台也被众多专家学者多次提及。疫情期间，企业和员工通过该平台以不见面、不间断方式获得优惠政策并领取政府补贴，该平台成为杭州打造“数字经济第一城”的新名片。

这样的经验能否在全国复制推广？有成员认为，不同于杭州的城市智慧化，宁波将数字化融入工业发展，实现工业智能化。数字经济发展，不同城市展现出鲜明的地域特点。“发展数字经济不可简单复制，要充分挖掘地方优势，才能充分发挥数据要素价值。”

听取完大家发言，考察团团长、全国人大常委会副秘书长郭雷总结：“数据是基础、算力是支持、算法是关键、应用是核心、造福是目的。”他希望考察团成员认真总结，努力提出具有参考价值的政策建议。

广泛听取意见

总结发展经验

不仅开展内部研讨，每到一处，考察团都会召开座谈会，悉心听取各方意见，相关部门和企业负责人也会积极反映发展中存在的突出问题。

“应对发展过程中出现的数据确权、数据安全、隐私保护、流通监管等关键问题，建议大力发展安全、自主、可控的区块链技术平台，积极探索这一技术在改造和提升传统产业、服务于供应链金融、数字身份、慈善捐助等方面的融合应用。”浙江大学区块链研究中心常务副主任蔡亮说。

“当下区块链技术在各行业中的应用逻辑日趋清晰，要更好地发挥区块链技术在数字经济发展过程中增速换挡、提质增效的作用。”杭州趣链科技有限公司首席执行官李伟说。

“在全行业向着数字化方向转型过程中，数字人才尤为关键，不仅要招揽数字化相关专业人才，也需要提升现有员工的数字化技能。” 朱雪松说。

进企业、访平台、下车间、研讨座谈……为期4天的调研虽然行程密集，任务艰巨，但收获颇丰。不少成员对浙江数字经济发展的良好生态、各地数字化发展形成的地域特色和代表性成果印象深刻。

据介绍，本次调研准备两个月之久，考察团在前期做了大量基础性调研与准备工作，不仅邀请业界、学界等诸多领域专家学者，还多次召开网络视频会议研讨商议。考察团成员、中国人民大学信息学院院长文继荣告诉记者，考察团集合各领域专家，通过深入调研提出政策建议。

考察团领队、中央统战部副部长邹晓东表示，全国无党派人士考察调研是年度最重要的无党派人士集体参政议政平台之一，考察团将认真总结浙江发展数字经济的好做法好经验，为党中央、国务院激发经济发展新动能提供决策参考。

《 人民日报 》（ 2020年09月11日 11 版）

(责编：毕磊、杨曦)