巩固脱贫成果 促进贫困人口稳定就业

就业是最大的民生，是贫困人口摆脱贫困最直接、最有效、最可持续的办法。习近平总书记指出：“要加大就业扶贫力度，加强劳务输出地和输入地精准对接，稳岗拓岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，提升带贫能力，利用公益岗位提供更多就近就地就业机会。”我们要努力为贫困人口提供稳定就业机会，帮助贫困人口摆脱贫困、实现自我价值、创造社会价值，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。
组织贫困地区农村劳动力外出务工就业。劳务输出是贫困人口解决就业问题、摆脱贫困的重要手段。要深入基层村社和农户，开展“送政策、送信息、送技能、送岗位”等活动，把各项政策和培训计划、岗位需求等信息送到群众家门口，做好有组织劳务输出。同时为跨省务工的农村贫困人口提供政策、信息、技能、岗位等服务和交通补助，扩大贫困劳动力外出务工的规模。比如，甘肃省临夏回族自治州最近3年每年平均输出劳动力50万人左右，其中有组织外出务工约占七成，务工收入已经成为该州贫困群众最直接、最有效的增收方式，人均年劳务收入达到2万元以上，实现了“输出一人，脱贫一户”的目标。
促进就业扶贫与产业发展相结合。推进就业扶贫，一定要与产业发展相结合，为就业扶贫奠定坚实基础。一方面，努力把扶贫车间培育成为产业和就业扶贫的企业，推动扶贫企业形成产业链，促进劳动密集型产业向贫困地区梯度转移，为贫困地区开展就业扶贫注入新动力。另一方面，支持农民工返乡创业园建设，推动创业带动就业脱贫。例如，贵州省正安县曾经是农村劳动力输出县，后来在政府支持下建立了返乡农民工吉他产业园，现在已经成为重要的吉他产地，极大促进了农村贫困劳动力就地就近就业和脱贫。
推进农业产业扶贫。农业产业扶贫是促进农民增收、稳定农民就业的重要途径。应加快推进农业产业组织化，探索建立大企业支撑带动的产业发展格局，提高农业抗风险能力。鼓励、引导农业产业化龙头企业引领探索形成“公司+农户”“万企帮万村”等精准扶贫模式，稳定农产品产量和农民收入预期；以农民专业合作社为基础形成“合作社+农户”模式，有效汇聚农户力量；以电商发展为基础形成“互联网+农户”模式，充分发挥市场机制作用，促进农民参与产业分工、提高劳动生产率，实现农村贫困人口持续稳定就业和增收。
加强贫困劳动力职业教育培训。治贫先治愚、扶贫先扶智。职业教育培训是促进贫困人口稳定就业脱贫的重要方式。调研发现，一些贫困户之所以发展动力不足，缺乏职业技能是第一位的原因。坚持扶贫与扶智相结合，关键是让贫困家庭孩子接受更多教育，让贫困劳动力接受职业技能培训。一方面，大规模开展职业技能培训和农村实用技能培训，努力把农民培养成为合格产业工人、市场经营者，推动贫困劳动力向技能型、稳定就业型劳动力转变。另一方面，关注就业重点群体，包括农村转移就业劳动者、就业困难人员等群体，并聚焦贫困地区特别是“三区三州”等深度贫困地区，加大贫困劳动力和贫困家庭子女技能扶贫工作力度。
大力开发公益性岗位。加强对就业困难人员特别是贫困劳动力的就业援助，确保零就业家庭动态清零。除了社会保障兜底，还应采取开发公益性岗位等方式，比如在农村开发保洁、绿化、管水、护林、护草、治安、护路、扶残助弱等公共服务岗位，让贫困劳动力实现稳定就业。这不仅能有效解决贫困劳动力脱贫问题，促进他们融入社会，而且有利于其后代健康成长，避免贫困代际传递。
（作者为中国劳动和社会保障科学研究院副院长）
《 人民日报 》（ 2020年09月11日 09 版）
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