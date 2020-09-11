三部门发文推动村庄建设项目施行简易审批

人民网北京9月11日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委、自然资源部、农业农村部联合印发《关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》（以下简称《指导意见》），指导地方提高小型村庄建设项目审批实效，加快生态宜居美丽乡村建设。

《指导意见》明确了，村庄建设项目施行简易审批需要把握的基本原则，并从明确适用范围、简化审批程序、创新审批服务方式、发挥村民作用等方面，提出具体举措。

《指导意见》指出，对于适用简易审批的村庄建设项目，从以下方面作了优化简化：一是提出可以采取审批可行性研究报告的方式，合并办理项目建议书、可行性研究报告、初步设计等审批环节。二是允许地方结合实际，将部分审批事项依法委托乡镇政府实施。三是鼓励地方通过发布可行性研究报告申报范本等方式，加大对项目单位指导力度。四是对于整县整乡推进的村庄建设项目，其子项目由不同项目法人组织建设实施的，以子项目规模界定是否必须进行招标。

国家发改委方面表示，下一步督促地方按照《指导意见》要求，细化配套措施、加强行业指导服务、创新监管机制、总结推广典型经验做法，切实推动简易审批政策落地落实。

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