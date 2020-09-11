【行走自贸区】云南自贸区：积极探索创新发展模式 促全省产业结构调整升级

人民网北京9月9日电（赵春晓） 云南自由贸易试验区的建立是顺应经贸发展新趋势，提高对外开放水平的重大举措，在促进全省贸易发展，促进全省产业结构调整和推动贸易转型升级方面发挥了巨大推动作用。

在近日“行走自贸区”云南站的云座谈上，云南自由贸易试验区工作领导小组办公室常务副主任、省商务厅副厅长寇杰表示，云南自贸试验区运行一周年以来，围绕《总体方案》要求，全面提升贸易便利化水平，创新贸易监管模式，创新推进跨境电子商务发展，积极培育新业态新模式。

首先，加快推进创新发展边境贸易。结合云南实际，省政府出台《促进边贸创新发展的实施意见》，推进边民互市贸易落地加工，建设一批具备展示展销、批发零售、集聚配送功能的东南亚、南亚等国家特色商品商贸中心，发展“互联网+边境贸易”新业态等方面加强制度创新突破，推动全省边贸创新发展。

其次，推进跨境电商创新发展。大力推动德宏跨境电商综试区获批，拓宽我省企业开展跨境电商的区域限制，增加沿边地区企业开展跨境电商的积极性和主动性。德宏跨境电商监管场站改造工作加速推进，实现跨境电商、国际邮件、商业快件“三场合一”监管新模式。加快昆明、德宏跨境电子商务综合试验区和红河、德宏跨境电商零售进口试点建设，扩大跨境电商进出口规模。推广“9610”（跨境贸易电子商务）、“1210”（保税跨境贸易电子商务）业务，扩大跨境电商覆盖面。

再次，积极培育新业态新模式。推进跨境物流合作，实现中缅两国甩挂跨境直达运输。推进跨境金融创新发展，成功搭建跨境支付平台，在缅设立全国首个非现金跨境支付服务点。加强跨境产能合作，德宏纺织企业已在缅建厂投产，其产品已实现出口。加快推进红河州向国家申报设立汽车整车进口口岸。利用资金政策，支持自贸试验区内有意愿的企业探索开展先进技术装备、关键零部件及其他机电产品（医疗器械等高风险产品除外）等平行进口。重点帮扶具有特色优势的企业建设国际仓储中心和营销网络，加快市场开拓步伐。推进“南博外贸综合服务平台”建设，推动“永不落幕的南博会”提质增效，提升我省农产品、机电产品、磷化工等优势产品在“一带一路”国家和地区的市场份额。

最后，加快创新沿边跨境经济合作模式。边民互市进口商品采用“互联网+电商服务平台”模式，进入到国内二级市场交易平台进行电子交易，推动云南对越出口大幅增长，上半年对越出口14.3亿美元，增长41.8%。目前，跨境电商线上融资已开始上线试运营。官渡区电子商务产业园和云南自由贸易试验区五洲跨境电子商务有限公司开展战略合作，试点本土跨境电商综合服务企业开展为中小微跨境电商企业进行通关服务、物流资源对接、代运营等服务。启动了昆明、德宏、版纳3个跨境电商园区的国际邮件、商业快件、9610同场作业跨境电子商务场所建设和改造工作。截至7月底，完成506.92万个包裹申报，进出口贸易额33879.32万元。

在创新探索方面，云南自由贸易区紧扣“沿边”和“跨境”，深挖重点和特色业务，围绕“形成可复制可推广经验”的核心考核目标，对复制国家要求推广经验、改革创新探索可复制经验、改革风险防控、经验案例评估上报等进行同步设计和推进落实。

据寇杰介绍，创新“一口岸多通道”监管模式、跨境产能合作“一线两园”新模式、跨境电力交易合作平台、边民互市全流程电子化跨境结算模式、外籍人员服务管理长效机制、涉外矛盾纠纷多元处理机制、“一室两国”双边应急协商会晤机制、“多国多点、港港联动”国际运贸一体化新模式。

数据显示，2020年以来，中国（云南）自由贸易试验区经三轮采集评估与修改完善，共收集经验案例线索119项，并于3、6月分别上报经验案例22项和15项。截至2020年6月，106项国家改革试点任务100%形成工作方案，落实落地82项、占比77.4%（包括上报请示或制发制度），总结经验案例119个，经第三方评估上报37个，省内复制推广18个。53项省改革试点任务落实落地19项、占比35.8%。

(责编：赵春晓、李昉)