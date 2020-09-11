【行走自贸区】云南自贸区：“云南模式”创新格局行成 特色产业推动经济发展质量变革

人民网北京9月9日电（赵春晓） 近日，“行走自贸区”云南站云座谈在线上举行。会上，云南自由贸易试验区工作领导小组办公室常务副主任、省商务厅副厅长寇杰表示，建设自贸试验区，是推动云南高质量跨越发展的重大历史机遇。自设立以来，云南自贸试验区全面落实党中央、国务院关于加快沿边开放的要求，着力打造“一带一路”和长江经济带互联互通的重要通道，建设连接南亚东南亚大通道的重要节点，推动形成我国面向南亚东南亚辐射中心、开放前沿。
这一年，既是云南自贸试验区负重前行、承压奋进的一年，也是硕果累累、收获希望的一年。据介绍，2020年省财政统筹安排6亿元自贸试验区建设专项资金，重点支持产业类项目。今年上半年，云南自贸试验区外贸进出口总值131.05亿元人民币，其中出口60.79亿元，进口70.26亿元；银行跨境人民币结算108.4亿元，外资金融机构市场准入“绿色通道”全面打通；跨境车险为出入境车辆提供保险保障17.44亿元；增量市场主体达31559户，其中：企业12686户（含外资55）、农民专业合作社2户、个体工商户18871户；云南自贸试验区每天新诞生约160户市场主体，约每4天引进1户外资企业落地，市场主体增量较快。
“云南模式”开花结果 创新格局已行成
据寇杰介绍，云南自贸试验区立足自身特色和优势推进自主性改革、首创性改革、集成性改革，着力形成一批具有云南特色的重大改革创新成果。
首先，坚持目标导向，落实试验任务。云南自贸试验区在《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》指导下，紧扣106项试验任务，开启一、二级市场规范边民互市模式，实现边民互市跨境结算全流程电子化；出台16项金融改革创新制度文件，推动跨境人民币业务创新发展；在全省率先开展“货物贸易电子单证审核”业务；开立省内首单电子营业执照账户和首单自贸区外汇NRA账户结汇业务等。
其次，狠抓制度创新，提炼经验案例。针对改革试验任务挂图作战，开展动态自评，推进任务落地。
最后，借助平台，深化交流合作。加入全国制度创新联盟，充分利用平台作用，加强跨区域产业深度合作和项目需求对接，推动试验任务落地见效；片区之间相互考察学习，建立工作协调交流机制，推动改革创新经验共享、优势产业资源对接、互惠合作平台共建。
打造一流营商环境 “开放高地”优势突显
寇杰表示，云南自贸试验区大力优化营商环境，构建亲清政商关系，营造政企同步发展浓厚氛围。
首先，优化服务理念，健全服务机制。开通海关“9610”和“1210”特殊监管查验线，启用跨境电商信息化平台，跨境O2O新零售保税展示交易中心正式运行。倡导和树立“企业至上、服务是天职”的理念，构建智慧化政务服务大厅，昆明片区成立云南首家专业化政务服务公司，建立常态化、全覆盖服务企业机制，让企业家在自贸试验区被尊重、受爱戴、有地位。
其次，完善评价机制，提升行政效率。建立营商环境“红黑榜”和政务服务“好差评”制度，加强对审批行为的监督管理，改革试点工作在消除市场准入障碍、促进企业发展方面取得显著成效。
再次，提供法律服务，营造法治环境。三个片区先后挂牌成立公共法律服务中心，为企业和群众提供仲裁、调解、国际法律培训等公共法律服务，做到法律服务“应驻尽驻”“应上尽上”，成功调解200余件诉前商事纠纷。
最后，转变政府职能，企业群众受惠。昆明片区打造综合服务“芯”中心，建成“24小时不打烊”自助服务区；红河片区与辖区内多家银行开展“银税互动”合作，持续扩展“银税互动”受惠面，挂牌成立首家边境贸易服务中心；德宏片区74项行政审批事项全部实现网上受理、办理和反馈，并创新外籍人员服务管理，研发推出胞波卡，为外籍务工人员提供高效便捷服务。
三片区“并驾齐驱” 打造特色产业新业态
据寇杰介绍，云南自贸试验区始终把招商引资作为头等大事来抓，牢固树立“招商引资就是自贸区生命线”的理念。三片区党政领导率队，精准招商引资，分别赴京津冀、长三角、珠三角、成渝经济圈，考察拜访多家企业，招商引资项目实现集中签约，总投资千亿元。
首先，确立招商引资新思路。疫情期间，云南自贸试验区积极探索“互联网+招商”模式，开展多种形式的“网上”招商，为疫情防控期间项目推进和疫情解除后的外出招商打下坚实基础。
其次，跑出有效招商新速度。云南自贸试验区出台一系列招商引资政策，举办自贸试验区“云招商”推介活动，片区集中“云签约”等方式签订合作项目27个，投资金额约263亿元人民币。
再次，培育现代产业新业态。昆明片区成功申报国家第一批“装备制造新型工业化产业示范基地”，形成以云内动力、台工精密机械、昆钢重装等企业为代表的先进装备制造业集群。红河片区围绕加工及贸易、大健康服务、跨境旅游、跨境电商等重点产业，狠抓大企业、重点产业项目引进，成功签约总投资3000万元以上项目31个。德宏片区充分利用姐告“境内关外”政策，深入拓展“互联网+免税购物”发展模式，有效扩大第三国商品的种类和销售规模。
最后，加快特色产业高聚集。昆明片区以昆船、北方夜视、南天信息设备等为代表电子信息企业加速聚集。红河片区打造以电子信息产业为重点的技术密集、附加值高的现代产业集群，围绕边境旅游试验区建设，打造民族文化、生态养生等沿边旅游文化品牌；德宏片区推动“跨境物流+电子商务”产业融合，打造“一园双平台四服务”的跨境电商产业服务体系；德宏片区翡翠网络直播平台创造就业岗位6万余个，交易额突破百亿，带动邮政业务总量增长65%，快递业务量增长97.5%、派件量增长47%。
寇杰表示，下一步，云南自由贸易试验区将主动服务和融入国家发展战略，积极适应全球经济发展新形势新变化，以全面创新开放促进新旧动能转换，拓展国际国内两大市场，吸引更多资源要素聚集，凝聚发展活力，推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革。
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