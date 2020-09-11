【行走自贸区】黑龙江自贸区：大胆试大胆闯 已形成超百项制度创新经验

人民网北京9月11日电 （记者林露）近日，“行走自贸区”黑龙江站云座谈在线上举行。会上，黑龙江省商务厅自贸区协调指导处处长韩东安表示，黑龙江自贸试验区挂牌成立一年来，新设立企业4855家，新签约项目148个，投资额达到1838.58亿元。

2019年8月30日，黑龙江自贸试验区挂牌成立，成为国家首次在沿边地区布局的自贸试验区，成为中国最北自贸试验区。韩东安介绍说，“一年来，黑龙江自贸试验区加强制度创新统筹设计，聚焦重点领域改革，紧密结合实际，大胆试、大胆闯、自主改，扎实推进各项改革试点任务落实。总体方案89项改革试点任务已实施86项，实施率达96.6%；形成了超百项制度创新经验，总结了67项创新实践案例。其中，12项上报商务部，率先发布了首批省级十佳创新案例。”

韩东安介绍说，黑龙江自贸试验区挂牌成立一年来，聚焦四大重点领域，压茬推进、滚动创新，各项工作开局良好，取得了阶段性成效。

一是聚焦政府职能转变，持续优化营商环境。三个片区全力推动互联网+政务服务，在负面清单、外资企业登记注册便利化、一网通办、容缺受理、不见面审批等方面大胆创新，制定“最多跑一次”清单“办事不求人”清单，实现最多跑一次和一次不用跑，提高了行政效率、优化了工作流程、缩减了企业成本。

二是聚焦试点任务落实，大力开展改革创新。坚持以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，持续开展制度创新，着力打造制度创新高地。24个中省直部门出台28个配套支持文件、近400项高质量支持自贸试验区政策措施，为自贸试验区建设提供完备的制度保障。

三是聚焦深化对俄合作，全力探索沿边经验。落实沿边地区改革试点任务，建设以对俄及东北亚为重点的开放合作高地，切实做好沿边开放大文章。出台沿边开放的便利化举措，助力自贸试验区企业开展对俄经贸业务。

四是聚焦推动产业集聚，积极开展招商引资工作。优化产业布局和要素支撑，切实把自贸试验区建设作为深化产业结构调整、推动振兴发展的新动力、新引擎。出台一系列助企政策向自贸试验区叠加发力，引导产业项目向自贸试验区集中，助推片区产业建设、项目引进和投资增长。

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