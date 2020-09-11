易观智库：未来物流品牌不再只是产品配送公司

9月11日，易观智库发布《2020年中国场景物流发展专题研究》报告。报告指出，当下物联网时代，需求侧变革向产业链上游延伸，对物流行业提出更高的要求。根据易观智库数据，2019年社会物流运输费用、保管费用、管理费用分别同比增速11.6%、8.7%、5.6%，仅能提供快捷、便宜的基础物流服务的传统物流企业，同时面临成本上涨、行业竞争加剧的困境。
易观智库判断，物流企业竞争力不仅是基础服务的质量高下，更是要求企业结合互联网、新技术和产业认知，整合上下游资源提供一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接，创造新的价值链。场景物流以用户为中心重新构建人、货、场三者的关系，强调的是对用户需求的即时满足，实现了价值增值。
易观智库认为，区别于传统物流，场景物流呈现出六大基本特征：
一是交互性。通过配送末端触点完成与用户之间的交互和沟通，不断获取用户需求痛点；二是迭代性。根据用户诉求持续迭代和升级服务方案；三是开放性。数据、技术、资源、服务开放给生态内的合作伙伴；四是定制化。可根据用户诉求制定全流程的定制化服务方案；五是场景化。交付的不是产品，而是基于需求场景下的一套解决方案；六是生态化。物流企业、品牌方、技术服务商多方参与构建服务生态，从而实现生态共创、价值共享。
综合来看，场景物流以平台连接用户、工厂，驱动需求信息、技术、产品等资源要素在生态方间动态流动、自动合理配置，还能围绕用户场景需求改变原有的生产、消费和管理模式，达到全流程体验升级、全生态创新增值的效果。制定场景方案和保持溢价能力，也成为未来物流企业高竞争力的重要体现。
《2020年中国场景物流发展专题研究》报告中，易观智库还以日日顺物流为例进行了分析。易观智库认为，日日顺物流以物流基础能力作为支撑，通过丰富的平台资源与服务触点实现与用户的零距离交互，并整合网络资源，构建起开放的科技化、数字化、场景化的物联网场景物流生态。随着物联网时代新经济、新消费、新技术的刺激，体验经济、共享经济、社群经济迅猛发展，将带动场景物流进入高速发展通道。
易观智库指出，未来物流品牌不再只是产品配送公司，而是用户场景需求一体化解决方案提供者。根据不同场景提供更加精准和完善的物流服务方案和增值服务，将成为物流行业发展的主要趋势。（牛广文）
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