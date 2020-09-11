第八届中国（绵阳）科技城国际科技博览会将于9月下旬召开

9月11日上午，中国（绵阳）科技城建设新闻发布会在京举行。四川省政府副秘书长王海峰在会上介绍说，第八届科博会将于2020年9月21日至25日在四川省绵阳市举办。
据悉，本届科博会紧扣国家发展战略，围绕“科技创新、开放合作”主题，采取线上线下结合的办展办会新模式，将举办开幕式、中国（绵阳）科技城创新发展论坛、新型显示产业创新发展论坛、5G+工业互联网高峰论坛和中国（绵阳）科技城投资推介大会等活动，以及战略性新兴产业和高新技术产业成果及产品云展览展示。
王海峰表示，高水平建好中国（绵阳）科技城，是党中央、国务院赋予四川的重大历史使命和政治责任。近年来，绵阳科技城始终牢记国家使命，积极服务国家战略，聚焦国防建设和经济建设统筹发展，创新主体能力明显提升、创新创造活力不断迸发、创新生态环境持续优化、创新产业加快发展壮大、对外开放合作纵深推进，在体制机制改革、科技协同创新、创新产业发展、开放环境建设等方面实现了快速发展。
科技部成果与区域司副司长张勇强表示，在“十三五”即将圆满收官之际，科技部和绵阳市已经在着手在推进科技城“十四五”发展规划编制工作。结合国家科技创新工作安排和部署，科技部将继续发挥部际协调小组组长单位作用，推进科技城建设“十四五”规划由国务院批复实施，并一如既往的支持绵阳科技城建设，推动科技城加快发展。
绵阳市委书记刘超表示，近年来，绵阳坚持优先发展先进制造业，聚焦电子信息、新材料等6大重点产业和5G、新型显示、智慧家庭等6大创新产业精准发力，加快建设西部先进制造强市。
刘超介绍说，第八届科博会将围绕“科技创新·开放合作”开展系列活动，努力办成一届更具特色的科技盛会。主要有3个特点：一是线上和线下相结合，线上将打造全国首个AI+云博览平台；线下将举办开幕式和系列高端专业论坛活动。二是高端化和专业化相结合，将依托综合型开放式云展平台，发布前沿科技成果、尖端科技产品，以及产业发展最新趋势等，线上展览更加高端化；邀请国际国内知名专家学者、行业翘楚，聚焦新型显示、5G、工业互联网等领域开展研讨交流，线下论坛更具专业化。三是办展会和促发展相结合，继续秉承“会展搭台、经济唱戏”理念，举办云上中国科技城投资推介大会，力争推动一批高质量的项目签约、高质量的企业落户，在共享发展机遇中实现互利共赢。（牛广文）
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