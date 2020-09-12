对实体经济发放贷款增一点四二万亿元

本报北京9月11日电 （记者吴秋余）中国人民银行11日发布的金融数据显示，8月份，我国社会融资规模增量为3.58万亿元，比上年同期多1.39万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.42万亿元，同比多增1156亿元。截至8月末，我国社会融资规模存量为276.74万亿元，同比增长13.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为166.34万亿元，同比增长13.3%。
在贷款方面，8月份，我国人民币贷款增加1.28万亿元，同比多增694亿元。截至8月末，人民币贷款余额167.47万亿元，同比增长13%，增速与上月末持平，比上年同期高0.6个百分点。在存款方面，8月份人民币存款增加1.94万亿元，同比多增1317亿元。截至8月末，人民币存款余额209.49万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期高1.9个百分点。
截至8月末，我国广义货币（M2）余额213.68万亿元，同比增长10.4%，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高2.2个百分点；狭义货币（M1）余额60.13万亿元，同比增长8%，增速分别比上月末和上年同期高1.1个和4.6个百分点；流通中货币（M0）余额8万亿元，同比增长9.4%。当月净投放现金175亿元。
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