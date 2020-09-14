视频：互补、互学、互促、互利，晋江（长汀）工业园打造福建山海协作模板 （人民网 兰志飞摄制）
福建省龙岩市长汀县有只世界“名鸡”——河田鸡。作为国家地理标志产品，河田鸡就源于河田镇。
河田镇满山翠绿成了河田鸡养殖的“聚宝盆”，产业的盘子越铺越大。河田镇党委书记黄子华有一个愿景：把河田镇打造成远近闻名的河田鸡美食特色小镇。
“除了河田鸡养殖，屠宰加工、冷链物流、电商这整条产业链都有文章可作。”对于河田鸡产业规划，黄子华想得清楚。
抱着“金凤凰”，要脱贫致富，做大做强产业是硬手段。晋江（长汀）工业园给黄子华更大的底气。除了镇党委书记，他还兼着晋江（长汀）工业园区管委会主任的职务。
河田镇的河田鸡远近闻名。（人民网 兰志飞摄）
以山促海、山海共赢
晋江，福建沿海经济最强的县级市之一；长汀，昔日贫苦的老区苏区。2012年，晋江和长汀因福建省委的“山海协作”决策而结缘。
“滴水穿石、人一我十”的长汀精神，遇上“敢为人先、爱拼会赢”的晋江精神。毫无疑问，山海“奇遇”让老区苏区在脱贫奔小康的路上“提了速”：长汀县GDP和财政收入分别从2012年的126.12亿元、10.15亿元增加到2019年的289.75亿元、14.44亿元，分别增长129.7%、42.3%。
2012年3月，晋江、长汀两地政府签订了《晋江市—长汀县对口帮扶框架协议书》，正式建立对口帮扶长效机制。三个月后，总规划面积15000亩的两地共建工业园区落户长汀县河田、涂坊、南山3个乡镇。
落户晋江（长汀）工业园区的福建亿来实业，规划五期建设经营40万纱锭项目，为当地群众提供了家门口就业机会。（人民网 林晓丽摄）
黄子华介绍说，工业园区主打高端纺织业和农副产品加工业，“一方面，工业园区承接了闽南产业的梯度转移，另一方面，也考虑到河田镇的产业基础。”例如，农副产品加工的定位，与河田镇河田鸡产业发展相辅相成，工业化能够助力河田鸡产业链的延展和提升。
依托“生产+加工+科技”的现代农业产业集群，促进一二三产业融合发展。显然，工业园区能够让河田鸡的产业发展驶入“快车道”。
以海促山，加快产业发展是“山海协作”的应有之意。自山海协作以来，晋江市提供资金、技术、招商资源支持，重点发展长汀县高端纺织、农副产品深加工，同时，积极鼓励企业参与“山海协作”。目前，晋江籍企业家在长汀投资企业超百家，涉及纺织、皮革、机械、食品等10多个行业。
长汀的脱贫路上，一靠产业，二靠就业。目前，晋江（长汀）工业园区共有30家企业落户，其中包括11家规模以上企业。仅2019年一年，园区就近吸纳了1600多人就业，为长汀人创造了更多“家门口就业”的机会。
海风“吹绿”红土地
晋江籍企业踊跃到长汀投资，盼盼食品集团是其中的先行者。
17年前，当盼盼被力邀到长汀设厂时，这家食品加工龙头企业有些犹豫。在长汀盼盼食品有限公司总经理盖桂林的记忆里，彼时的长汀，路是泥泞路，房是低矮房，“交通不畅、基础设施不完善、产业链条不完备。”
尽管在长汀设厂面临很多挑战，但最终盼盼还是被长汀满满的诚意打动。“那一年的大年三十，长汀县的主要领导都没有回家过年，而是坚守在盼盼公司‘三顾茅庐’。”盖桂林回忆道。
尽力“筑金巢”，尽心“引凤归”。为了服务好远道而来的沿海企业，长汀致力于“墙内的事情企业管，墙外的事情政府做”，为企业提供“保姆式”的服务。
政企的良好互动给盖桂林留下深刻的印象，也让长汀盼盼在17年间“乘风而上”。2017年，盼盼在长汀的第二个工厂破土兴建，两年多的工夫，16条现代化生产线已经投入使用；2020年长汀盼盼的产值有望突破10亿元，利税突破4000万元。
企业发展了，不忘回馈当地社会。长汀盼盼与长汀县大同镇李岭村、涂坊镇元坑村开展村企联建结对，成立盼盼职业培训学校，免费上门为村民培训种植技术，并通过订单、合同等形式进行收购，带动种植业、禽畜业发展。
盼盼集团投资10.4亿元在长汀建设的第二个生产工厂。（人民网 兰志飞摄）
同时，据盖桂林介绍，长汀盼盼先后与长汀县李岭村等地建立了农副产品种植、养殖基地，引导农民由原来的松散型种植转向集约化、规模化的科学种植。目前，已在全县直接和间接带动1万户，种植基地面积2万亩，近3万农民受益，农民年人均增收1920元，累计增收5760万元。
“海风吹拂红土地”，长汀与晋江的山海“奇遇”故事还在继续……
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