商务部：1-8月全国实际使用外资同比增长2.6% 服务业同比增12.1%

人民网北京9月12日电 （孙阳）???据商务部数据，2020年1?-8月，全国实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%（折合890亿美元，同比下降0.3%；不含银行、证券、保险领域，下同）。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7%（折合120.3亿美元，同比增长15%）。?
分行业看，1-8月，服务业实际使用外资4766.1亿元人民币，同比增长12.1%；高技术服务业同比增长28.2%，其中，信息服务、研发与设计服务、专业技术服务、科技成果转化服务同比分别增长24%、47.3%、111.4%和20.2%。?
在主要投资来源?地中，1-8月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长10%、8.9%、17.2%和73.6%（含通过自由港投资数据）。
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