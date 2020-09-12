商务部：国家服务业扩大开放综合示范区助力新发展格局

人民网北京9月12日电 （孙阳）近日，国务院公布了对《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》的批复。日前，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国务院政策例行吹风会上表示，建立国家服务业扩大开放综合示范区，就是希望利用这样的特定区域，来加大服务业对外开放创新发展的试点力度，形成一些可复制可推广的经验，为综合示范区之外的其他地区提供借鉴和参考，最终目的就是把我们国家服务业发展的空间和潜力发挥出来。

“按照WTO的统计，全球的服务贸易占全球贸易总额的比重为24%，中国去年只有15%。大家知道，中国是世界上最大的货物贸易出口国，但是在服务贸易方面，美国的服务贸易出口占到全球的14%左右，英国占到全球服务贸易出口的7%左右，中国不到5%，所以就服务贸易来说，中国发展的空间也是非常巨大的。”王受文说。

谈到为什么要选择北京市建设国家服务业扩大开放综合示范区，王受文介绍说，北京市服务业扩大开放综合试点已经进行了三轮，开展了五年，有比较好的基础和条件，形成了比较好的经验。与此同时，北京市服务贸易占全国服务贸易的比重达到20%，北京市服务贸易在全国地位的重要。

“实际上，选择北京建设国家服务业扩大开放综合示范区，也是党中央国务院所作出的一个重要决策。我们认为，国家服务业扩大开放综合示范区的建设，有助于北京市服务业的对外开放，有助于北京市服务业的发展、经济的发展，也有助于为全国服务业的对外开放、服务业的创新发展提供好的支撑和推动，同时它也会为我们国家建设以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供助力。”王受文表示。

(责编：孙阳、杨曦)