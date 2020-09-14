昔日贫困户，玩转高科技

一个月前，当山西省吕梁市临县45岁的脱贫户李巧兰在社区微信群里看到“大数据标注员”的招聘信息，第一反应“这是高科技”。

她不敢相信一个月后的自己是这样的——坐在电脑前，熟练地输入代码进入操作界面，一张街景图出现在屏幕中。移动着鼠标，先点选“sky”，对图片上方的蓝天进行描边，然后选择“tree”，鼠标点一圈，树的轮廓就被定型。

一个小时后，一张图完工，图中建筑、人行道、道路、天空、行人的轮廓都被不同颜色区分。“我大概了解一点，标注这些是用来转换成让机器读懂的语言，从而让无人驾驶汽车识别不同的障碍物。”李巧兰生怕自己说错，又补充一句：“反正标注时得十分小心，不然可能会引发交通事故。”

街景标注只是智慧交通的前期基础工作。吕梁市数霖科技公司总经理王紫维介绍，人工智能时代产品开发前，需要海量的数据语言供机器“学习”，这就需要大量的人力标注。“从业门槛较低，普通人经过1—3个月培训，就能熟练地进行标注。”

李巧兰就是这样进入这个行业的。在此之前，她只会用手机打电话、发微信，家里虽然有台电脑，但都是孩子们在用，“根本没有想过坐在电脑前工作。”同社区的李艳艳叫她一起去，她连连摆手。但被“拉”来听了两节课后，她发现也不是不能干。“我家孩子小时候在描本上学画画，这个也差不多嘛！”

李巧兰家里有4个孩子，都在附近乡镇上学。开始培训那几天，她学习的时间比其他人都长，却总“慢一拍”。有一次，好不容易标注完成，却因为忘了保存，导致一个小时的工夫白费了。跟自己较劲的李巧兰当场就哭了出来：“为啥偏偏是我不会！”

但李巧兰不服输，她总是拿个本，把电脑演示文档里的内容抄在本上。慢慢熟悉后，她发现这个工作其实并不难。“再练几天，我就能‘接单’了。现在我们‘驿站’分配来好多活，正缺人手呢！”

五和居社区靠山呈阶梯状分布，清一色的灰砖灰瓦，家家门前都悬挂着红灯笼，颇具新农村风貌。这是临县第一个整村移民搬迁点，由附近山上的5个村子搬迁至此。现在，有15个像李巧兰这样的脱贫户在五和居标注驿站接受培训，准备成为大数据标注员。“一张中等难度的街景图标注，算下来能挣10元左右。”临县组织部长李考玉说，“熟练度上来后，他们在家就能完成工作。我们将布局更多的‘标注驿站’，利用职校进行培训，带动更多搬迁户增收。”

近年来，吕梁市在大数据产业发力，连续四年举办“数谷吕梁智赢未来”大数据产业推介会。在大数据项目落地生根的同时，将其和脱贫户增收结合起来，让更多普通群众享受到大数据的发展红利。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 10 版）

(责编：白宇)