毫不放松抓好秋季农业生产

新华社哈尔滨9月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华近日在黑龙江实地督导秋粮生产工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，毫不放松抓好秋收等秋季农业生产工作，努力实现全年农业丰收目标任务，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保全面建成小康社会提供有力支撑。
黑龙江是我国粮食生产第一大省。胡春华先后来到哈尔滨市道里区、北大荒农垦集团建三江分公司等地，实地察看秋粮生产、黑土地保护等进展，深入了解灾害天气影响和农业科技服务等情况。
胡春华指出，秋粮占全年粮食总产量的七成以上，必须坚持以钉钉子精神抓紧抓好，确保秋粮全部丰收到手。要全面落实抗灾夺丰收措施，因地制宜抓好农业灾后生产恢复，最大限度降低台风、旱涝对秋粮生产的影响。要做好秋收各项准备，组织收获机具、仓储烘干设备及时开展作业，确保颗粒归仓。要加强气象为农服务，提早落实早霜、寒露风等防范措施，确保适期收获。要扎实推进保护性耕作，探索完善耕作制度和技术模式，切实把东北黑土地保护好利用好。要继续抓好生猪生产恢复，加强非洲猪瘟防控，确保完成既定目标任务。
胡春华还赴佳木斯市同江市、抚远市考察了边境经济合作情况。
《 人民日报 》（ 2020年09月14日 04 版）
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