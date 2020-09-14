“习近平总书记强调加快解决制约科技创新发展的一些关键问题，为我们指明了方向。”“贯彻落实总书记重要讲话精神，坚持问题导向，真正解决实际问题，把科技创新潜力充分释放出来。”……习近平总书记在科学家座谈会上的重要讲话，持续在社会各界引发热烈反响。

大家纷纷表示，要从自身做起、各司其职、各尽所能，贯彻落实习近平总书记的要求，切实改善科技创新生态，激发创新创造活力，给广大科学家和科技工作者搭建施展才华的舞台，让科技创新成果源源不断涌现出来。

坚持需求导向和问题导向，整合优化科技资源配置

“科研选题是科技工作首先需要解决的问题。”习近平总书记指出，研究方向的选择要坚持需求导向，从国家急迫需要和长远需求出发，真正解决实际问题。

“习近平总书记的重要讲话，让我更加明确了研究方向。”西北农林科技大学研究员王飞说，“作为一名科技工作者，我将紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展等国家需求，为水土资源保护和生态修复工作贡献力量。”

青岛海关关长贺水山表示，海关科研既要瞄准战略性、基础性、前沿性领域，又要着力研发海关监管中的实用核心技术，将科研创新和实用创新紧密结合，集中攻关实现监管技术重点突破。

哈尔滨电气集团党委书记、董事长斯泽夫认为，对于符合国家战略需求的关键核心技术、前沿引领技术和颠覆性创新技术，必须脚踏实地、做精做专。

“在推动绿色发展中，环保科技创新大有可为。”浙江明境环保科技有限公司董事长吴健表示，“我们要努力将回收可利用物资转化为新能源、新材料，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。”

“对科技创新来说，科技资源优化配置至关重要。”习近平总书记指出，要狠抓创新体系建设，进行优化组合，克服分散、低效、重复的弊端。

“总书记的重要讲话，让我们的思路更明晰。”农业农村部科技教育司二级巡视员张文认为，要发挥集中力量办大事的优势，建立企业为主体、产学研深度融合的科研攻关机制，依托现代农业产业技术体系打造产业科技战略力量，攻克一批制约现代农业发展的关键核心技术和短板技术。

“要发挥企业技术创新主体作用，推动创新要素向企业集聚，促进产学研深度融合。”习近平总书记的重要讲话让众多科技创新型企业倍感振奋。

科德数控股份有限公司总经理陈虎说：“我们将进一步完善高档数控机床产业的人才链、技术链和产业链，推动这一领域的关键核心技术攻关，确保生产制造能力自主可控。”

优必选科技首席品牌官谭旻表示，将坚持核心技术的研发，实现更多人工智能和机器人关键核心技术攻关和落地应用，更好地为生产和生活服务。

“我们将充分发挥企业市场敏感度与专业度较高的优势，瞄准世界科技创新前沿趋势，以市场为导向加速科研成果的落地转化，形成产学研的深度融合与良性循环。”北京诺亦腾科技有限公司董事长刘昊扬说。

驭势科技董事长吴甘沙表示，将不负习近平总书记的殷切期望，高质量地完成智能驾驶的关键技术攻关，助力民族汽车工业做强做大。

“高校人才济济、组织有序，是重要的科技创新主体。”广西大学校长赵跃宇表示，要充分发挥大学特别是研究型大学科学研究、人才培养、社会服务、文化传承的黏合剂、加速器作用，从学术文化、制度建设、资源条件等方面创造良好环境，让科技人员潜心科研。

湖南省林业局党组书记、局长胡长清说：“我们将加快完善有利于潜心研究的良好创新环境，着力打造中国油茶科创谷、木本油料资源利用国家重点实验室等创新平台，把科技创新落细落地落实。”

江西省定南县委书记赖正文表示，将依托地缘优势，与粤港澳大湾区在产业对接、人才流通、平台共建等方面双向互动，促进产学研深度融合。

持之以恒加强基础研究，加强创新人才教育培养

“基础研究是科技创新的源头。”座谈会上，习近平总书记强调，要持之以恒加强基础研究。

在座谈会上发言的青年科学家代表、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员付巧妹表示：“习近平总书记对基础研究的高度重视，让我对今后的工作充满信心。我会坚持把自己的研究做深做透，做出有影响的工作。”

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇认为，国家财政要加大对基础研究的支持力度，同时需要遵循科学发展规律，不能用过多具体条条框框约束科学研究。

近年来，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员汪筱林深深体会到长期稳定支持对基础研究的重要性，“我们承担的国家自然科学基金委首批基础科学中心项目，国家给予10年的稳定经费支持，科研人员能够潜心基础研究，免除了后顾之忧。”

深海蕴藏着丰富的自然资源和科学奥秘，自然资源部第二海洋研究所副研究员孙栋说：“作为深海科研的一线人员，我们有信心坚持自主创新、集成发展，早日取得更多突破性、引领性的海洋科考成果。”

“人才是第一资源。国家科技创新力的根本源泉在于人。”习近平总书记指出，要把教育摆在更加重要位置，全面提高教育质量，注重培养学生创新意识和创新能力。

安徽农业大学党委书记江春对此深有感触：“我们要全面深化教育教学改革，围绕国家重大战略需求，紧盯创新意识和创新能力关键环节，大力提高创新型人才培养质量。”

清华大学物理系教授王亚愚表示，作为高校的科研人员，一方面要做好基础研究，同时要花更多力气，千方百计培养学生的创新意识和创新能力。

“习近平总书记的重要讲话为我们建设更有吸引力的大飞机创新人才环境提供了根本遵循。”中国商飞公司人力资源部部长沈大立说，“我们将遵循商用飞机产业特点和人才成长规律，创新人才发展体制机制，为科技人员打造高效的事业发展平台。”

回青岛创新创业的加拿大工程院院士陈璞说：“习近平总书记指出‘要面向世界汇聚一流人才，吸引海外高端人才，为海外科学家在华工作提供具有国际竞争力和吸引力的环境条件’，这让我们深受鼓舞。”

依靠改革激发科技创新活力，加强国际科技合作

“依靠改革激发科技创新活力。”习近平总书记指出，我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来。转变政府职能是科技改革的重要任务。

科技部部长王志刚表示，科技工作要牢牢抓住转变政府职能这个“牛鼻子”，加快实现从研发管理向创新服务转变，大力营造良好创新生态，充分激发科技工作者和市场主体创新创造活力。“要强化宏观管理和服务，加强中央和地方、部门之间的协调，切实把工作重点更多放到战略谋划、规划布局、体制改革、政策法规、创新服务上来。”

“习近平总书记对下一步深化科技体制改革的方向和重点任务作出了明确部署，我们深感责任重大。”科技部政策法规与创新体系建设司司长林新表示，要坚决抓好落实，加快打通制约科技创新发展的关键堵点，充分释放科技创新巨大潜能。

近年来，中国科学院南京地质古生物研究所积极推进各项改革，深入探索破除“四唯”（唯学历、唯资历、唯论文、唯奖项）的具体措施。“经过近两年的实践，目前已经初见成效，我们有信心继续将改革进行到底，让科研人员踏踏实实搞研究。”所长詹仁斌说。

中国航天科工集团二院二十五所毫米波遥感技术国家重点实验室主任董胜波表示，深化改革还应围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，组建需求、应用、研发紧密结合的利益共同体，打破行业壁垒，形成强大合力。

“国际科技合作是大趋势。”习近平总书记指出，越是面临封锁打压，越不能搞自我封闭、自我隔绝，而是要实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。

“习近平总书记的重要讲话为国际科技合作指明了方向。”中国科学院国际合作局局长李寅表示，要以公共卫生、气候变化等人类共同挑战为切入点，积极探索国际科技合作的新途径、新渠道和新空间，“要以更加开放的思维和举措，深度融入全球创新网络，不断增加中国科技界对人类知识体系的贡献。”

“习近平总书记关于‘国际科技合作是大趋势’的重要论断，让我们更加坚定信心，努力以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作。”南昌航空大学国际合作与交流处处长余鑫说，学校将更加主动融入全球创新网络，在开放合作中提升自身科技创新能力。

“中国的北斗，世界的北斗。在北斗的后续应用中，我们希望与全世界共享，以更加开放的思维推进国际科技交流合作。”北斗领域相关研发团队负责人表示。

“我们团队正在和欧洲的多个国家合作研发两个重大项目，这两个项目都是中国科学家发起并领导。”中国科学院高能物理研究所研究员张双南说，“可以预见，通过国际合作，中国将为构建人类命运共同体作出更大贡献。”

（本报记者吴月辉、赵永新、余建斌、冯华、蒋建科、喻思南、刘诗瑶、谷业凯、高云才、刘毅、杜海涛、曲哲涵、丁怡婷、韩鑫、戴林峰、龚相娟、王沛、洪秋婷、张艺开）

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 04 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)