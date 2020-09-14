筑牢网络空间安全屏障

截至2020年3月，我国网民规模为9.04亿，网络购物用户规模达7.10亿，2019年交易规模达10.63万亿元……从无到有、从小到大、由大渐强，中国互联网正在实现跨越式发展。网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮，必须统一谋划、统一部署、统一推进、统一实施。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网络安全工作，系列阐述了事关网络安全的重大理论问题和实践问题，提出了一系列新思想新观点新论断，形成了习近平总书记关于网络强国的重要思想。2019年9月，习近平总书记还专门对网络安全工作作出了“四个坚持”的重要指示。

在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，如今网络空间治理逐步纳入法治化轨道，网络安全保障水平日臻完善，网络安全防线进一步筑牢，广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感得到显著提升。

建章立制——

搭起网络安全“四梁八柱”

2019年7月，北京公安机关网安部门在湖南、广东等地抓获利用“撞库”等黑客技术获取电商数据库并通过“暗网”出售获利的犯罪嫌疑人3名，该案也成为“净网2019”专项行动发布的典型案例之一。近年来，不法分子利用“暗网”实施违法犯罪活动的情况日益增多，特别是“暗网”上出现的个人信息买卖、淫秽物品传播等行为，更是为广大人民群众深恶痛绝。

依法严厉打击网络乱象，才能切实维护人民群众合法权益。近年来，国家相关部门持续开展“净网”“剑网”“清源”“护苗”等系列专项治理行动，网络谣言、网络色情等乱象得到有效整治。

网络空间不是“法外之地”。习近平总书记深刻指出，要推动依法管网、依法办网、依法上网，确保互联网在法治轨道上健康运行。党的十八大以来，我国不断强化网络安全顶层设计和总体布局，以网络安全法为核心的网络安全法律法规和政策标准体系基本形成，网络安全“四梁八柱”基本确立。

——2016年11月，《中华人民共和国网络安全法》高票通过，并自2017年6月1日起施行，这是我国网络安全领域首部基础性、框架性、综合性法律；2016年12月27日，中央网信办、外交部、工信部、公安部联合发布了《国家网络空间安全战略》，确立了网络安全的战略目标、战略原则、战略任务。

——建立关键信息基础设施安全保护制度，中央网信办等4部门发布《云计算服务安全评估办法》，以提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平；目前已有28个云平台通过了评估，为保证党政机关云计算服务安全发挥了积极作用。

——切实维护广大网民在网络空间的合法权益，印发《APP违法违规收集使用个人信息行为认定方法》《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》等，强化个人信息保护。

——国家网络安全标准体系日益健全，标准在指导和规范网络安全工作、提升国际竞争力等方面的作用显著提升。截至目前，已发布《信息安全技术 个人信息安全规范》《信息安全技术 云计算服务安全指南》等国家标准263项，正在研究制定79项；39项国家标准和技术提案被国际标准化组织吸纳。

综合治理——

还网络空间天朗气清

没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

党的十九届四中全会提出，建立健全网络综合治理体系，加强和创新互联网内容建设，落实互联网企业信息管理主体责任，全面提高网络治理能力，营造清朗的网络空间。如今，我国形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的网络综合治理格局。

网络安全威胁和风险日益突出，筑牢网络安全的防线至关重要。今年4月，中央网信办、国家发改委等12个部门联合发布了《网络安全审查办法》，网络安全审查重点评估关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险。我国建立网络安全审查制度，目的是通过网络安全审查这一举措，及早发现并避免采购产品和服务给关键信息基础设施运行带来的风险和危害，保障关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。

强制授权、过度索权、超范围收集个人信息……手机早已成为人们生活的一部分，但部分移动互联网应用的“越界”，让人民群众不堪其扰。2019年1月，全国范围内启动开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理。专项治理工作成效显著：相关标准规范相继出台，用户量大、与生活关系密切、问题反映集中的千余款APP经评估后得到有效整改，260款问题严重的APP被约谈、曝光、下架，APP运营者个人信息保护水平明显提升，无隐私政策、强制索权、超范围收集、账号注销难等问题明显改善。

网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。

处置违规“吃播”账号1.36万个，冻结“僵尸”账号92.8万个，依法处置违法违规直播平台338款……日前，中央网信办深入推进商业网站平台和“自媒体”传播秩序突出问题集中整治、“自媒体”基础管理专项治理和网络直播行业专项整治，网络传播秩序明显改观，网络生态有效改善，行业规范管理水平逐步提升。

一手依法惩治犯罪，一手弘扬网络正能量。党的十八大以来，我国在网络信息内容生态治理上，不仅对互联网领域存在的违法违规行为打出一系列“组合重拳”，更推进网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等创新，构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。自2014年起，我国还连续每年举办国家网络安全宣传周，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

创新发展——

共建安全稳定繁荣网络空间

网信事业代表着新的生产力和新的发展方向。党的十八大以来，伴随着数字经济蓬勃发展，我国的网络安全保障能力也不断增强，并为应对网络安全这个全球性挑战，作出了中国贡献、创造了中国经验。

网络空间的竞争，归根结底是人才竞争。习近平总书记指出：“要研究制定网信领域人才发展整体规划，推动人才发展体制机制改革，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。”

如今，网络安全人才培养取得明显进展。2016年6月，中央网信办、发改委、教育部等6部门联合印发《关于加强网络安全学科建设和人才培养的意见》，推动开展网络安全学科专业和院系建设，创新网络安全人才培养机制。从2017年开始，中央网信办、教育部实施了一流网络安全学院建设示范项目，西安电子科技大学、东南大学、北京航空航天大学等11所高校入选。

以人才为先机，以产业为抓手，各地纷纷着手打造网络安全高地。据中国网络安全产业联盟统计数据显示，2018年我国网络安全产业规模约为393亿元，同比增长17.8%，2019年约480亿元，同比增长21.52%，预计未来几年产业整体市场会保持20%左右的高速增长。

一个安全稳定繁荣的网络空间，对世界各国都具有重大意义。如何共同维护网络安全，成为世界性课题。

“网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。”在2015年第二届世界互联网大会开幕式上，习近平总书记向世界发出携手共建“网络空间命运共同体”的倡议，提出推进全球网络安全治理体系变革的“中国方案”，受到高度评价和广泛赞誉。

日前，中国发起《全球数据安全倡议》，提出全球数字治理应遵循的“秉持多边主义、兼顾安全发展、坚守公平正义”三原则，为全球性问题提供解决方案，体现了大国担当，符合国际社会共同期待。近年来，在中国的积极倡导下，从《网络空间国际合作战略》的发布，到杭州G20峰会《二十国集团数字经济发展与合作倡议》的签署，中国不断深化网络空间国际合作，推动世界各国共同构建一个安全稳定繁荣的网络空间。

如今，一大批优秀企业走出国门，在宽带信息基础设施、大数据、网络安全服务等新兴产业领域，为世界各国提供高质量的信息产品和安全技术服务。今天的中国不仅为推进全球网络安全治理体系变革提供“中国方案”，更以实际行动为世界网络安全和发展贡献中国力量。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 06 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)