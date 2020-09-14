迅速整改，取缔江边洗车（反馈）

9月8日，我们来到重庆市巴南区阳林渔港附近，只见一群穿着红马褂的志愿者在做宣传，他们正在提醒私家车不要到江边清洗车辆。

“以前，经常有人开着私家车到江边洗车，多的时候，都排起队等。现在就没有人洗车了。”家住附近的市民张峰回忆之前场景，摇头摆手，“拿着水桶、抹布和洗涤剂，满地的泡沫污水，卷着泥沙流到江里，很难看！”

这样的改变，源于一次曝光。9月7日，《人民日报》“读者来信”版刊发《江边洗车当禁止》一文，巴南区当日上午就进行部署，迅速整改。据巴南区委直属机关工委相关负责人介绍，区党委、政府主要领导和有关部门高度重视，要求立行整改，采取有效措施，取缔江边洗车，并建立长效机制，引导市民树立文明习惯。

当天，区总工会、区团委、区妇联等单位组织志愿者和工作人员在江边沿线地方开展江边洗车危害的宣传，公安、交通和生态环保等部门对江边洗车人员进行了教育，区城管部门在通往江边的公路中间安装了花岗石圆球墩（见

图）。“我们安装了5个直径50厘米的花岗石圆球墩，用来阻挡私家车前行。”区城管局相关负责人介绍。

同时，执法人员对此类现象也严格执法，对违反者依法进行处理。执法人员表示，洗车的污水随意倾倒路面后流回长江，污染河道水质。下一步，他们将继续加大执法力度，加强对此类违法事件的巡查打击力度，增强群众环境保护意识。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 07 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)