聚焦前沿科技 赋能创业生态

中国·北京

主办单位：北京海外高层次人才协会



北京海外高层次人才协会打造多层级、多维度、多元化国际创业模式，协助北京各行政区、创业园区、投资机构和行业头部企业，为参赛者深入了解北京创新创业环境及在京持续发展提供全方位服务。

北京海外高层次人才协会调动北京科创领域的各类优质资源，为创业者提供媒体宣传、需求对接等机会，并在赛后协助入围项目拓展中国市场，促成全球科技项目顺利落地北京发展。

北京海外高层次人才协会在成功举办首届全球创业者峰会暨创业大赛的基础上，继续面向全球寻找优质创新创业项目，为来京创业者提供全方位定制化“北京服务”。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 08 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)