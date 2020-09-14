普及金融知识 提升金融素养(财经观)

随着金融市场的快速发展，金融消费者教育的重要性进一步凸显。金融管理部门、金融机构等要携手努力，共同提升金融素养

近日，银保监会对几家银行开出罚单，处罚事由中有不少涉及与普通金融消费者利益相关的银行理财产品，包括违规发售理财产品、理财产品风险信息披露不合格、面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产等。金融机构违规发行、销售理财产品理应受到处罚，但从另一面看，加快普及金融知识、帮助金融消费者提高风险防范能力，也显得更有必要。

近年来，金融管理部门在加强金融消费者教育、建立金融知识普及长效机制方面下了不少功夫。监管部门通过互联网、电视等多种渠道，持续宣传、普及金融知识，增强消费者风险防范意识，并要求金融机构在产品销售过程中嵌入金融知识普及和风险告知环节，让消费者能全面了解自己购买的金融产品。人民银行近日决定开展金融教育示范基地试点，推动金融知识普及更加系统化、常态化。在多方共同努力下，消费者金融素养整体有所提升。投资者正在逐步树立价值投资、理性投资理念和风险防范意识。

但也要看到，金融市场的快速发展对消费者金融素养提出了更高要求，进一步凸显了金融消费者教育的重要性。金融消费者需要不断了解新事物、持续更新相关知识和理念，金融消费者教育也需要坚持不懈。

从金融产品来看，这几年，金融创新的速度让金融消费者应接不暇，一批新兴的互联网公司借助互联网、大数据、人工智能等科技手段，开创新的消费支付、投资理财模式，让金融产品种类更繁多、结构更复杂。普通金融消费者对金融风险的识别能力如果没有相应提升，其自身合法权益就有可能受到侵害。

从金融消费者自身来看，百姓财富管理需求不断增长，投资新手不断进入市场。央行最近公布的数据显示，7月份人民币存款增加803亿元，同比少增5617亿元。其中，住户存款减少7195亿元。居民存款搬家，其中一部分很可能用于投资理财。投资者的结构也在发生变化。最近一份有关互联网理财的报告显示， 2017年至2019年，三线及以下城市和农村基金投资者年增长率高于一、二线城市，但其收益却相对偏低。随着越来越多金融知识相对较少、风险偏好较低的投资新手进入理财市场，要求我们不断拓展金融教育的覆盖面，让更多消费者具备基本的金融素养，培养理性投资理念。

目前，相关部门已经形成了一套系统化的金融知识普及和风险防范体系。未来，顺应理财线上化的趋势，还应增强教育的针对性、有效性和精准度，对不同的投资者群体采用差异化教育方式，引导消费者识别金融产品设计、销售等环节的金融风险特征，同时约束金融机构规范金融产品设计和销售，多管齐下更好地保障金融消费者权益。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 18 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)