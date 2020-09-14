多渠道发力激励自主创新（创新谈）

我国对基础研究的投入还有很大提升空间，以社会科技奖励的形式推动基础研究迈向更高水平，可谓正当其时
近日，2020年未来科学大奖在北京揭晓，哈尔滨医科大学第一附属医院教授张亭栋等4位科学家获得奖励。“出身”民间的未来科学大奖已连续颁发5年，通过奖励具有杰出贡献的科学家，对引导全社会关注科学、唤起科学热情发挥了积极作用。
由企业家定向捐资设立、科学家进行专业把关，提名权与评审权分离，引入国际同行评审……未来科学大奖受到关注，除了大奖自身的分量，还在于其前沿的视野、创新的评审机制，展示了社会力量多形式、多渠道参与科技事业发展的独特优势。
基础研究是科学体系的源头。基础研究搞好了，对后续的技术创新将产生深远影响。反之，如果不能在基础研究特别是原创研究上取得重大突破，就很难完成从“跟跑”到“领跑”的跨越。当前，我国对基础研究的投入虽然增长较快，还有很大提升空间，以社会科技奖励的形式推动基础研究迈向更高水平，可谓正当其时。
科学技术的发展进步，离不开社会的支持和参与。“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。近年来，我国企业创新能力逐步提升，规模和实力明显增强，在部分优势领域进入无人区，基础研究需求日益强烈。一些民营企业、社会力量积极主动采取设立研发基金、资助高校和研究机构等方式间接支持基础研究，未来科学大奖、科学探索奖以及西湖大学的设立等，都是这方面的代表性探索。
从政府到民间，对基础研究和前沿创新的投入力度加大、关注程度提升，也折射出科技创新观念的转变。人们越来越不满足于“浅表性”的创新，而是通过高水平的基础研究将创新活动引向深入；不满足于“小打小闹”，而是全方位加强创新要素供给，以期实现真正能影响世界的原创性突破。从这个意义上看，民间发起的科学大奖不仅是我国科技奖励体系的补充，也反映出全社会创新创造的合力正在形成。
早在2017年，国务院办公厅印发《关于深化科技奖励制度改革的方案》，鼓励社会力量设立的科学技术奖健康发展。社会性科学奖励的出现和发展，为我国社会力量支持科研开了一个好头。更多社会力量参与到科技奖励中来，让社会性科技奖励繁荣起来，能进一步拓宽科研经费渠道、加大支持力度，更有力地激励自主创新、鼓励自由探索，为建设创新型国家和世界科技强国注入更多能量。
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】
8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上 人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55…【详细】
国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数 人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总…【详细】
商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》 10月1日起实施 人民网北京8月31日电 （栗翘楚）近日，商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》（以下简称《办法》），自2020年10月1日起实施。 《办法》共5章，33条，进一步细化外商投资法及其实施条例有关要求，完善外商投资投诉工作有关制度。…【详细】