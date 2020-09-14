多渠道发力激励自主创新（创新谈）

我国对基础研究的投入还有很大提升空间，以社会科技奖励的形式推动基础研究迈向更高水平，可谓正当其时

近日，2020年未来科学大奖在北京揭晓，哈尔滨医科大学第一附属医院教授张亭栋等4位科学家获得奖励。“出身”民间的未来科学大奖已连续颁发5年，通过奖励具有杰出贡献的科学家，对引导全社会关注科学、唤起科学热情发挥了积极作用。

由企业家定向捐资设立、科学家进行专业把关，提名权与评审权分离，引入国际同行评审……未来科学大奖受到关注，除了大奖自身的分量，还在于其前沿的视野、创新的评审机制，展示了社会力量多形式、多渠道参与科技事业发展的独特优势。

基础研究是科学体系的源头。基础研究搞好了，对后续的技术创新将产生深远影响。反之，如果不能在基础研究特别是原创研究上取得重大突破，就很难完成从“跟跑”到“领跑”的跨越。当前，我国对基础研究的投入虽然增长较快，还有很大提升空间，以社会科技奖励的形式推动基础研究迈向更高水平，可谓正当其时。

科学技术的发展进步，离不开社会的支持和参与。“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”。近年来，我国企业创新能力逐步提升，规模和实力明显增强，在部分优势领域进入无人区，基础研究需求日益强烈。一些民营企业、社会力量积极主动采取设立研发基金、资助高校和研究机构等方式间接支持基础研究，未来科学大奖、科学探索奖以及西湖大学的设立等，都是这方面的代表性探索。

从政府到民间，对基础研究和前沿创新的投入力度加大、关注程度提升，也折射出科技创新观念的转变。人们越来越不满足于“浅表性”的创新，而是通过高水平的基础研究将创新活动引向深入；不满足于“小打小闹”，而是全方位加强创新要素供给，以期实现真正能影响世界的原创性突破。从这个意义上看，民间发起的科学大奖不仅是我国科技奖励体系的补充，也反映出全社会创新创造的合力正在形成。

早在2017年，国务院办公厅印发《关于深化科技奖励制度改革的方案》，鼓励社会力量设立的科学技术奖健康发展。社会性科学奖励的出现和发展，为我国社会力量支持科研开了一个好头。更多社会力量参与到科技奖励中来，让社会性科技奖励繁荣起来，能进一步拓宽科研经费渠道、加大支持力度，更有力地激励自主创新、鼓励自由探索，为建设创新型国家和世界科技强国注入更多能量。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 19 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)