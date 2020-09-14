让“指尖公益”更透明（创新故事）

几块钱的移动支付捐赠、走走路捐出步数……互联网技术让人人参与公益成为可能，同时也为公益事业的发展带来更多想象空间。

互联网公益慈善募捐活动“99公益日”刚刚结束，数据显示，9月7日至9日，3天内5780万人次网友通过腾讯公益平台捐出善款23.2亿元，配捐善款与参与互动的爱心企业超过1万家，捐款额达到3.24亿元，再加上主办方腾讯公益慈善基金会拿出的3.9999亿元配捐，整个活动共计募集善款30.44亿元。

“指尖公益”的规模效应正在显现。2015年，“99公益日”活动首次举办，截至目前，筹款人次翻了29倍，筹款总额翻了18倍。

单纯的捐款额不再是衡量互联网公益成功与否的指标。腾讯公益慈善基金会发起人兼荣誉董事长陈一丹表示，通过数字化提高互联网公益的透明度，用科技提升公益生态效率，才是互联网对中国公益慈善事业长远发展的最大价值。

北京大学法学院非营利组织法研究中心主任金锦萍等专家认为，公信力是公益慈善组织生存发展的根本，透明度是公益慈善组织通向公信力的必经之路。近年来，各类慈善组织利用互联网公益平台的数字化工具，不断提高透明度，包括标准化财务披露组件、模块化的项目详情和进展反馈工具等。公众在互联网公益平台上捐款后，不仅可以查看具体项目进展，还能够收到推送的慈善组织报告以及用款详情。

互联网“软件即服务”的思路也被用来提升公益慈善的透明度。腾讯公益慈善基金会秘书长葛燄介绍说，通过把核心技术开放给互联网公益平台上的各类慈善组织，慈善组织得以加速提高数字化技术能力，有机会在透明的公益生态中成长为专门领域的领先平台，再带动更多的慈善组织和项目。目前已有50家慈善组织参与了腾讯公益平台的相应计划，2020年年底将覆盖超过百家。

葛燄表示，腾讯公益平台还将推出“技术公益互助平台”，凝聚腾讯和社会各界的技术志愿者，共同探索公益慈善的数字化创新，用科技来回应更多社会和环境问题，推动互联网公益的理性透明。

据悉，腾讯公益慈善基金会已于日前宣布投入2亿元专项扶持基金，支持各类慈善公益组织的生存发展，通过数字化工具共同提升公益生态效率。

“互联网公益从零起步已经进入深耕阶段，其快速发展的重要原因之一就是科技支撑，相信创新科技手段能够促进公益生态更加理性透明，也才能持续推动全社会对善的追求。”陈一丹表示。

《 人民日报 》（ 2020年09月14日 19 版）

(责编：车柯蒙、杨曦)