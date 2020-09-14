改善科技创新生态 激发创新创造活力

科技创新是我国发展的新引擎，抓住了科技创新就抓住了牵动我国发展全局的牛鼻子。
在日前召开的科学家座谈会上，习近平总书记深刻指出我国拥有数量众多的科技工作者、规模庞大的研发投入，初步具备了在一些领域同国际先进水平同台竞技的条件，关键是要改善科技创新生态，激发创新创造活力，给广大科学家和科技工作者搭建施展才华的舞台，让科技创新成果源源不断涌现出来。
党的十八大以来，通过全社会共同努力，我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革，科技实力正在从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升。但也要看到，当前我国经济社会发展、民生改善、国防建设面临许多需要解决的现实问题，比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。比如，农产品种植和加工技术相对落后，部分关键元器件、零部件、原材料依赖进口，油气勘探开发、新能源技术发展不足，生物医药、医疗设备等领域科技发展滞后问题日益凸显。形势和任务迫切要求我们，必须坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快解决制约科技创新发展的一些关键问题。
坚持“四个面向”，就要坚持需求导向和问题导向。首先要解决科研选题问题，科研方向的选择要从国家急迫需要和长远需求出发，真正致力于解决实际问题。对能够快速突破、及时解决问题的技术，要抓紧推进；对属于战略性、需要久久为功的技术，要提前部署。对科技创新来说，科技资源优化配置至关重要，要狠抓创新体系建设，克服分散、低效、重复的弊端，进行优化组合，优化配置优势资源，推动重要领域关键核心技术攻关。基础研究是科技创新的源头，我国面临的很多“卡脖子”技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚，所以要持之以恒加强基础研究，鼓励自由探索和交流辩论，同时通过重大科技问题带动探索科学规律，使基础研究和应用研究相互促进。国家科技创新力的根本源泉在于人，全部科技史都证明，谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家，谁就能在科技创新中占据优势。要尊重人才成长规律和科研活动自身规律，培养造就一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才和创新团队。我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能，关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来。要加快推进科研院所改革，赋予高校、科研机构更大自主权，给予创新领军人才更大技术路线决定权和经费使用权，坚决破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”。国际科技合作是大趋势，越是面临封锁打压，越不能搞自我封闭、自我隔绝，而是要实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，使我国成为全球科技开放合作的广阔舞台。
习近平总书记在讲话中援引恩格斯的话：“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”中国要强，中国人民生活要好，必须有强大科技。破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能，我们就一定能抢占科技竞争和未来发展制高点，把科技自主权、发展主动权牢牢掌握在自己手中，向着既定目标奋勇前进。
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