9月14日，中国互联网协会启动“2020中国网民文化节”活动，活动主题为：爱心传递，情牵你我。中国互联网协会发布《致网民朋友的一封信》，呼吁网民关爱新业态形式下的普通城市建设者，通过网络传递温情，相互关爱理解，传递正能量，传播优秀网络文化，形成良好的网络文化氛围。

据悉， 从2009年开始，中国互联网协会将每年的9月14日设立为“中国网民文化节”，至今已连续举办了十一届。“2020中国网民文化节”征集活动正在进行中，欢迎您将身边普通劳动者的感人故事或您想对他们表达的感谢与我们分享，请发送至邮箱: wangminjie@isc.org.cn

以下为《致网民朋友的一封信》全文：

亲爱的网民朋友们：

当您收到这封信的时候，也许您刚刚结束了紧张的工作吃了份美味的快餐，也许您正搭乘着出租车即将准时到达目的地，也许您正欣喜地打开包裹享受远方的问候，也许您正坐在整洁舒适的家中喝茶赏花......但是在您的身边，有这样一群人——他们在您最需要的时刻总能及时出现，用无微不至的服务，为您排忧解难，让您的工作从容且高效，生活悠闲又惬意。“您的快递到了！”“外卖接单了！”“您好，我已到达上车地点。”......这些已经成为我们生活中最熟悉的声音，快递小哥、外卖送餐员、保洁阿姨、网约车司机......他们是互联网新业态的平凡建设者，是都市里的温暖灯火，是他们用辛勤的劳动，改变了生活的模样。

疫情期间，是他在茫茫夜色中为医护人员送去爱心便当；是她无私照顾了孤寡老人的生活；又是他在送餐途中救出了火灾中的居民......他们运送的不是柴米油盐，而是希望。

今天，9月14日，是“中国网民文化节”，是网民自己的节日。互联网是包容创新，充满活力的温馨家园；是情感延伸、真情传递的纽带，一个微笑、一句感谢，都是温情的传递和善意的表达。

来吧，让我们以网为桥，一起寻找那些美丽的身影，聆听他们的心声，重现那些温馨的感动瞬间。汇聚爱心长河，互帮互助，彼此平等尊重、互相信任鼓励，携手共同成长！

中国互联网协会

9月14日

(责编：毕磊、乔雪峰)