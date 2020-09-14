中华优秀传统文化入校全国公益项目江西分区启动

9月14日上午，“中国好家风”中华优秀传统文化入校全国公益项目江西分区启动仪式在江西井冈山实验学校举行。启动仪式上，江西多所学校校长和师生代表共同见证了该项公益活动的顺利启动并交流了后期入校的执行细节。
此举标志着该项目，实现文化自信的国策践行与爱国教育、红色教育、国防教育和家风教育的融合并进。
孩子们得到配有果倍爽饮料、智伴机器人和线上学习年卡的活动礼包。
该项目本着携手助力青少年群体家风传承和身心成长的目标，在线上投放各类文化名师课程，以中华优秀传统文化对目标群体展开熏陶教育。同时在线下开展入校专家讲座和文艺作品征集，从多个维度为青少年综合素养的提升搭建展示平台。
据介绍，本项目将持续助力，通过各方资源赋能来实现广度覆盖和深度精耕，助其成为一个利于青少年身心健康成长和中华优秀家风传承的综合性文化公益品牌。（牛广文）
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