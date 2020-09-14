打开自贸港 开放新格局

9月8日是《海南自由贸易港建设总体方案》对外发布第100天，在这个具有特殊意义的日子，海南省旅游和文化广电体育厅在北京正式启动了“相约更好的海南”系列国际旅游推广活动，并于9日举办《海岛天堂》新书发布会。面对疫情的考验和自贸港政策颁布的发展机遇，积极开拓思路创新外宣工作方式方法，以国际视角讲述海南故事，用文旅融合的方式拉动国内外游客及在华国际友人来海南旅游。在中秋佳节来临之际，顺势在全国首推疫后国际旅游文化推广宣传，启动“相约更好的海南”活动，邀请在华外国朋友携家人一起来海南共度团圆佳节，体验“更健康”、“更开放”、“更温暖”的国际自由贸易港。

畅游自由贸易港活动开启，邀约世界友人体验更好的海南

8日下午，由海南省旅游和文化广电体育厅主办的“相约更好的海南”畅游自由贸易港活动在京启动。海南省旅文厅厅长孙颖为中外嘉宾详细介绍了海南自由贸易港相关政策，并对旅游文体产业做了招商推介。她表示，2020-2025年是海南自贸港建设重要的投资布局和招商窗口期，在2025年全岛封关运作前，海南旅游、文化和体育三大产业将突出自贸港导向和国际旅游消费中心定位。此次“相约更好的海南”畅游自由贸易港活动是海南自由贸易港政策发布以来旅文厅首个响应的国际旅游推广活动，借此进一步深耕在华外国人市场，并邀请他们自发成为海南自贸港的宣传员。今天的启动不仅是一个活动的开始，更是一个长久持续不断的邀约。希望全世界的朋友都能相约到更好的海南，与海南共成长。

“旅游和文化是促进国际交流的重要载体，海南旅文厅还将整合市场资源，推出适合国际游客的产品和促销活动，持续打造海南国际旅游‘温情畅游季’，助力国际旅游消费中心的建立”，海南省旅文厅副厅长刘成在介绍采访中说到。此次“相约更好的海南”在华外国人畅游自贸港宣传推广活动分为两个部分，一是“禁塑打卡，畅游海南”的线上挑战赛，二是邀请在华的国际网红与前期预热活动优秀代表组成体验团一起畅游海南，并将通过直播和短视频的拍摄向全球同步进行传播。

此次活动还受到了诸多外国友人的关注，中旅途易首席执行官卜贵多博士在活动上表示，从途易集团的角度来看，非常欣赏海南自由贸易港的政策，并认为海南将成为亚太地区未来活动的一个重要枢纽;特别是在邮轮业务方面，他认为海南是TUI在中国进一步发展的理想之地。同时，他还非常期待再去到海南，强烈推荐每一位外籍人士到海南度假，每一个跨国公司都把这个美丽的岛屿作为激励和会面的目的地。

《海岛天堂》新书发布，以国际视角诠释海南文旅故事

9月9日，一本面向海外读者讲述海南故事的英文图书Hainan: Jade Cliffs to Ocean Paradise（《海岛天堂》）新书发布会在北京商务印书馆举行，该书由海南省旅游与文化广电体育厅与商务印书馆联合创作出版。中宣部进出口管理局副局长赵海云，海南省旅游与广电体育厅厅长孙颖，商务印书馆党委书记、执行董事顾青出席发布仪式并讲话。中外嘉宾汇聚一堂，共同分享这本书的精彩内容，以及编撰、出版过程中的动人故事。

今年是海南自贸港建设的开局之年，生机勃勃的海南正吸引越来越多的有识之士共同撰写海南的发展新篇章。海南《海岛天堂》一书由来自5个国家的8位资深媒体人以国际化的视角和成熟的写作手法实现了“中国文化，海南故事，国际表达”。全书分为“生机自然”、“海岛天堂”、“今日海南”等七大主题来介绍海南岛的地理奇观、人文历史、自然生态、社会经济，讲述海天之间从古至今，人与自然、中国与世界的故事。通过对国际游客极具吸引力的话题，以地道的英文讲述“海南故事”、“中国故事”，激发游客来华旅游动机。（范琪妍）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)