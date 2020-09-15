制造业贷款增一点八万亿元

本报北京9月14日电 （记者欧阳洁、屈信明）记者从银保监会今天召开的新闻发布会上获悉：当前，银行业保险业运行平稳、风险可控，主要经营与监管指标处于合理区间，风险抵御能力较强，服务实体经济力度持续加大。数据显示，今年前8个月，银行业各项贷款增加15.2万亿元，同比多增3万亿元，信贷资金重点投向制造业、基础设施、科技创新、小微、“三农”等重点领域和薄弱环节，其中制造业贷款增加1.8万亿元，增量较过去四年总和还多1092亿元。同时，8月末，银行业境内不良贷款余额3.7万亿元，较年初增加5041亿元，不良贷款率2.14%，较年初上升0.11个百分点。

数据同时显示，银行业加大不良贷款处置核销力度，前8个月共核销不良贷款7302亿元，同比多核销963亿元。银行业加大拨备计提力度，前8个月新提取拨备1.4万亿元，拨备覆盖率176.5%，具备较强的信用风险抵御能力。

在整治金融市场乱象方面，重点领域风险由发散转向收敛。2017年以来，通过压缩资金空转和通道业务，三年累计压缩交叉金融类高风险资产约16万亿元。今年上半年同业理财较年初压降13.6%，从根本上扭转了银行机构依靠同业资产拉动自身资产和利润快速增长的局面，资金脱实向虚问题得到坚决纠正。3年时间银行业共处置不良贷款5.8万亿元，超过之前8年处置额的总和。

银保监会相关负责人介绍，目前银行保险机构侵害消费者权益的现象主要集中在以下方面：银行理财和信用卡乱象较多，理财承诺保本高收益，信用卡过度营销分期业务；银行与第三方机构合作问题凸显，特别是第三方科技平台引流又收费，加大客户融资成本，有些还存在暴力催收的问题；信托产品嵌套复杂，未严格认定合格投资者，信息披露不充分；个别消费金融公司息费率过高，个别银行贷款强制搭售保证保险，均致使其部分客户资金综合成本超过24%，接近30%；保险误导销售仍是顽疾，销售人员夸大保险责任或收益，隐瞒保险合同重要内容；部分产品过于复杂使消费者无法理解，及过度收集个人信息等问题。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 07 版）

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