在空中介绍美丽的家乡（决战决胜脱贫攻坚·行走“三区三州”探脱贫）

图为走下直升机的坚热益西。

本报记者 徐驭尧摄

走进坚热益西的办公室时，她正在看书。“这段时间，游客越来越多了，除了完成每天的飞行工作外，我还计划多看看书，将来能更好地在空中给大家介绍家乡的美景和文化……”坚热益西滔滔不绝地说着自己的梦想，一双清澈的大眼睛灵动活泼。

坚热益西是西藏拉萨雪鹰通用航空公司的第一位藏族女飞行员，平时除了参与空中旅游工作外，还负责空中救援。就在几年前，她还是一名来自拉萨市当雄县宁中乡一个建档立卡贫困户家庭的学生。

2016年，坚热益西在拉萨第二中等职业技术学校就读，班主任的一通电话，改变了她的人生轨迹。当时班主任在电话中说，有一家公司要从来自建档立卡贫困户家庭的学生中挑选飞行员，让她去参加面试。“飞行员？”坚热益西反复确认，不敢相信自己的耳朵。

雪鹰通航由江苏若尔通用航空发展集团与拉萨市政府共同投资设立，主要开展紧急救援、医疗救护、环境保护、空中观光等通航业务。公司成立之初，就确定了“通航+扶贫”发展思路，为带动建档立卡贫困户脱贫，雪鹰通航决定从拉萨籍精准扶贫对象子女中招聘16名飞行员、12名机务人员。

2017年1月12日，坚热益西到苏州学习。“第一次坐飞机，既紧张又激动，不停想象着未来自己开飞机的模样。”当年2月14日，是坚热益西终生难忘的日子，在师傅庞晓明的带领下，她第一次上机实训。“直升机手动操作，定位很困难，师傅手把手教我，让我把乒乓球放在手心，训练手的精细操控能力。”平常没有飞行计划的日子里，坚热益西也努力学习理论。经过一年的刻苦学习，她顺利通过了飞行理论和飞行技术考试。

“我要带你们飞上天，从天上看我们的草原。”坚热益西的母亲没想到女儿小时候的喃喃自语，真的成真了。“2018年，我带着父母飞在拉萨上空时，他们很激动。”坚热益西说。

“还有一次，我带着游客飞到羊卓雍措湖上空，游客们特别兴奋，连连称赞西藏的美景，这让我很有成就感。”坚热益西说，现在自己一个月的工资有1万多元，家里的生活也变得越来越好。

如今，生活已经步入正轨的坚热益西，将一部分精力分给了家乡。没有工作安排的时候，她经常会回到老家，弟弟还有邻居的孩子总会围在身边问东问西，她会热情地给大家讲解飞行知识，将希望的种子种在更多人的心中。

“自己家祖祖辈辈都是牧民，谁也不敢想，到我这一辈竟然出了一名女飞行员。”坚热益西感慨，这得益于国家对西藏的帮助，得益于现在的好政策。

近年来，西藏多措并举，着力搭建上下贯通、左右衔接的人才培养“立交桥”，努力构建现代职业教育体系。在教育扶贫的同时，也充分采取产业扶贫等举措，2016年以来，西藏累计投资400多亿元，实施产业扶贫项目2800多个，带动近23.8万贫困人口脱贫、受益农牧民群众超70万人。越来越多人在党和国家的好政策下，正通过自己的努力，改变着自己的人生。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 07 版）

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