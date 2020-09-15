中交集团举办公益助农带货直播活动

人民网北京9月15日电 （记者乔雪峰） 9月14日19:00，中交集团团委通过企业自有电商平台“交建云商”举办中交“情系怒江·青春扶贫在行动”公益助农带货直播。直播持续2个小时，最多参与人数峰值4.3万人，目前成交金额超过100万元。中交集团党委常委、纪委书记彭兴第，办公室副主任路军受邀作客直播间，与广大网友分享脱贫攻坚路上的中交故事。

怒江州位于云南省西北部，贫困面大、贫困程度深、少数民族人口多,是全国“三区三州”深度贫困地区的典型代表。自1995年起，中交集团便对怒江州进行对口帮扶。十八大以来，中交集团累计投入资金5.6亿元，通过交通扶贫、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、党建扶贫，为怒江打赢脱贫攻坚战提供了有力支撑。

近年来，中交集团各级团组织和广大团员青年，主动融入“大扶贫”工作格局，聚焦助力打赢脱贫攻坚战目标任务开展了系列工作。本场公益助农带货直播，即是中交集团团委策划的“情系怒江·青春扶贫在行动”系列活动之一，后续还将陆续开展扶贫好青年成长经历分享、青春助力圆梦故事分享、青春连心工程专场推介等，进一步动员各级团组织和广大团员青年为夺取脱贫攻坚战全面胜利、确保全面建成小康社会贡献力量。

直播销售的兰坪香菇、雅哈巴蜂蜜、草果正气茶、挂耳咖啡等23款商品均产自怒江州，销售所得通过中交怒江扶贫公司归集并拨付给帮扶农户。

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