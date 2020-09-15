六大洲报关单被国博收藏 菜鸟物流骨干网成全球抗疫中坚力量

最北抵达北欧挪威，最南直达阿根廷……近日，中国国家博物馆收藏了阿里巴巴数字经济体给六大洲捐赠物资的报关单、提货单等运输文件。这些物资都是由菜鸟完成通关、运输等。这些文件被国博收藏，是对菜鸟智能物流骨干网成为全球抗疫中间力量的肯定。

新冠疫情发生后，阿里巴巴数字经济体向全球150多个国家和地区，捐赠了超2亿件物资。菜鸟智能物流骨干网也在全球断航的情况下，迅速行动，利用提前布局搭建的集关务等多功能于一体的eHUB(数字物流枢纽)、洲际航线和欧洲卡车网络等核心节点，第一时间开通绿色通道，向全球开放物流能力，免费提供救援物资全球运输服务，将亿件救援物资运往全球。

在欧洲，菜鸟在列日建设的列日机场eHUB成为中欧之间的生命通道。每天都有菜鸟包机从杭州、香港等地直达列日机场eHUB，并通过菜鸟欧洲卡车网络源源不断为欧洲提供各类救援物资。

在非洲，菜鸟仅用24小时就拿下了拿下十几个国家的航权审批，搭建了一条从广州到埃塞俄比亚的洲际航线，完成了一项看上去不可能的任务，保障了非洲救援通道的畅通。

疫情期间，菜鸟还承担了联合国粮食计划署全球性的救援物资调拨任务。菜鸟的运输足迹也遍布除南极洲以外的全球六大洲，送到了地球最北端的北欧挪威，最南抵达了南美阿根廷，甚至就连大洋洲太平洋中的15岛国也被覆盖。

业内人士表示，被收藏的这批运输文件记录了以菜鸟智能物流骨干网为代表的物流业在疫情中发挥的中坚作用。据悉，最近举行的中国国际服务贸易交易会上，菜鸟智能物流骨干网项目和UPS当选为仅有的两大全球物流服务示范项目。

(责任编辑：王擎宇)

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