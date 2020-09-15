中国教育报社评《有道幸福课》，称幸福也是育人目标

中新网9月14日电 9月14日，《中国教育报》发表社论：建议家长用“幸福感”衡量孩子成长，而不是把目光都盯在成绩、分数上；建议学校、相关部门以及其他社会力量，加强家庭教育服务；肯定有道精品课发布的中国青少版“幸福课”，称赞这对于帮助家长引导孩子正确认识情绪、管理情绪具有积极意义。

据了解，9月3日开学之际，网易有道旗下K12网校有道精品课，联合清华积极心理彭凯平教授团队，正式发布中国青少版《幸福课》，包含，面向3-9岁儿童的AI互动类课程《少儿幸福课》和面向初高中学生的有声课程《有道幸福课 听我说》两款产品，课程发布后，全国班主任均可为全班同学免费申领。

截至9月14日上午10点，申领活动已覆盖近五万名学生。有道精品课后台显示，申领的老师中，不少为学校心理课老师，有部分班主任不仅为全班、也为全校学生，申领《幸福课》课程。

目前，有道精品课工作人员正在紧急进行人工审核、安排课程教材配送。

(责编：李栋、值班)