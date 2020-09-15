乡村振兴南北两山片区基础设施项目开工

9月11日，在甘肃省天水市麦积区大柳树村，天水市委书记王锐宣布“天水市乡村振兴南北两山片区基础设施项目正式开工”，由中国中铁城投、中铁一局、三局、八局、武汉电气化局、二院共同投资建设的天水市乡村振兴南北两山片区基础设施PPP项目拉开建设序幕。

本项目是中铁武汉电气化局重组以来首个以投资人身份参与的市政PPP项目，也是中铁武汉电气化局首个投资建设运营的智慧灯杆项目，采用“DBFOT（设计—建设—融资—运营—移交)”的运作方式。项目的成功中标为中铁武汉电气化局抢占新基建市场打下了坚实的基础。该公司将把项目建设为甘肃省乃至西北区域的标志性工程。

受中铁武汉电气化局指派，中铁武汉电气化局上海电气公司配合有关部门参与设计规划配合工作，在照明工程设计中加入灯联网云平台、集中控制器、单灯控制器、传感器及智慧灯杆，实现道路照明的线路管控、远程控制、适时调光、状态监控、地理信息、维护巡检、故障定位等功能的中铁灯联网系统。在景区路口、四个互通口、隧道口及停车场等城市重要位置设计安装智慧灯杆，杆体融入天水市文化特色元素，具有一定的景观作用和文化宣传作用。智慧灯杆的功能设备根据实际需要进行灵活配置，具有“一杆多用”、“设计美观”的特点；具有智慧城市大数据功能，如视频监控、信息发布、城市广播、智能停车、人/车流量监控PM2.5采集、噪音采集、CO2采集、温湿度采集、风向/风量监测、雨量监测、积水监测、井盖异常报警、灯杆倾斜报警、紧急呼叫等功能。

该项目是天水市实现城乡一体化发展和乡村振兴的重要基础保障工程，是提升城市品质，开发沿线旅游资源的重要基础设施。对文物及景点的改造将提升天水市旅游品质及城市品牌影响力，同时兼具部分过境交通功能，对于拓展城市空间、带动沿线经济发展、实施乡村振兴、加快脱贫致富具有重要意义。

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