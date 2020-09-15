“铁路+”助力经济高质量发展

2020年是衢宁铁路通车之年。这条打开山门的经济线、开放线、生命线,脱贫致富的黄金路、生态路、幸福路,必将给“九山半水半分田”的浙江龙泉、西街街道带来长远而深刻影响。

西街迈入“铁路+”时代

“衢宁铁路开通在即,这是一条联通山海的铁路要道,它犹如一条蜿蜒的织带,串联起龙泉与外界的联系。这条崭新的干线通车,将彻底改写龙泉不通铁路的历史,龙泉百年火车梦终得圆,龙泉将真正开启区域路网新时代。西街街道将抢抓这一百年未有的发展机遇,为铁路时代展示龙泉高水平生态文明建设和高质量绿色发展的重要窗口贡献西街元素。”龙泉市西街街道党工委书记叶庾杰说。

铁路+生态旅游

迎接铁路时代,西街街道大打绿水青山牌,将继续深挖生态潜力,充分抢抓铁路运网带来的庞大的游客资源,重点推介生态旅游这张“金名片”。不断完善旅游综合配套设施,优化旅游服务环境,充分挖掘生态产品价值转化能力,打通生态产品转化通道。整合下樟、岩后、周村和白云岩AAA级景区、唯珍堂石斛文化园AAA级景区旅游资源,串点成线、以线带面,全面系统打造龙泉城西“后花园”。

铁路+文化旅游

西街是第一批国家历史文化街区。为迎接铁路时代到来,西街街道充分挖掘历史文化潜力,依托充满西街特色、龙泉特色的历史文化资源,将西街文化、剑瓷文化贯穿到旅游全过程中。目前西街历史文化街区,共有10多个项目正在推进当中,整个街区保护利用工作总体上以“龙泉老年人的记忆、年轻人的时尚、在外龙泉人的乡愁、来龙游客的必游地”为目标,分批分类有序做好项目的推进工作,全力将国家级历史文化街区——西街、云坞古村——下樟、绍翁故里——岩后、叶溥故居——宫头、“浙南梁祝”—— 《高机与吴三春传说》等传统文化遗迹和文化成果推向旅游市场,用独特的文化品格和文化魅力诠释文化旅游,讲好西街故事、传播好龙泉声音。

铁路+产业融合

迎接铁路时代,西街街道将进一步推进实施“农文旅+”战略,不断促进产业融合。推动农业、文化、旅游及相关产业融合发展,积极探索生态型、体验型、康养型、可持续高质量发展业态。推进实施“互联网+”战略,推动文化、旅游与科技融合发展,充分激活农村电子商务活力,以积极姿态融入铁路发展时代。

“好风凭借力、送我上青云。”衢宁铁路的开通将结束浙西闽北多县无铁路通车的历史,将在龙泉交通建设发展历史上画下浓墨重彩的一笔。这是凸显浙西南山区化蝶飞舞的交通巨变,时空压缩势必带动龙泉经济社会发展。改变,悄然开始............这片土地上人们的畅想,已超越时空,迈向未来。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)