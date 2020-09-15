原标题：中国商业联合会参股设立互联网人力资源服务平台

2020年，突如其来的新冠疫情给世界各国的政治经济造成冲击，国际货币基金组织（IMF）4月发布《世界经济展望报告》显示，预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%，全球失业大潮来袭。在此背景下，灵活用工作为一种新型用工模式，对于特殊时期的社会治理和资源配置起到稳就业、促发展的积极作用。

2015-2019年中国商品零售总额持续增长，2019年中国商品零售总额达36.49万亿元，同比增长7.90%。受新冠疫情影响，2020年1-7月中国商品零售总额达到186568亿元，同比下降7.5%。作为劳动密集型行业的零售服务企业，高额的用工成本正在不断挤压企业的利润空间，降成本稳就业，成为零售服务行业的首要任务。

2020年9月7日，中国商业联合会全资子公司-中商联商务咨询有限公司与钞云科技集团等企业在北京举行战略合作协议签约仪式。中国商业联合会常务副会长、秘书长王民，中国商业联合会副秘书长、中商联商务咨询有限公司董事长商秀丽，项目合作部副部长李金伟，钞云集团董事长蒲彦均，总经理王艳军等出席签约仪式。

双方决定，由中商联商务咨询有限公司参股，联合钞云科技集团、引能工坊、蚂蚁金服原技术团队，共同发起成立人力资源互联网技术公共服务平台——商联(北京)人力资源有限公司。新平台将开拓“灵活用工”互联网技术服务这一风口领域，在充分发挥中国商联优势资源、积极整合产业上下游大数据的基础上，帮助行业企业度过疫情难关，实现降本增效、效益提升，同时支持不断出现的行业新业态新模式健康发展。

中国商业联合会常务副会长王民强调，参股成立商联(北京)人力资源有限公司，是中国商业联合会贯彻落实党中央国务院决策部署，在疫情防控常态化情况下坚决执行“六稳”“六保”任务的重要举措，也是中国商联顺应互联网技术发展趋势、抓住行业企业出现的新需求，升级行业企业服务方式的创新实践。希望商联(北京)人力资源有限公司聚焦商贸流通业和生活服务业，以“灵活用工”为特色，互联网技术为依托，为企业提供员工招聘、岗前培训、就业签约、工资发放、减负增效及人力资源外包等专业化全链条服务。

北京钞云科技集团有限公司董事长蒲彦均表示，商联人力公司将以自主研发的智能企业服务平台为支撑，以线下自营产业园为基础，以专业运营团队为保障，通过全方位赋能——技术赋能、资源赋能、专业赋能、服务赋能，建立企业全生命周期的一站式人力资源服务体系。

会议上，双方还特别交流了目前“互联网技术+人力资源服务”在企业服务市场的重要性。在互联网的带动下，移动技术、大数据分析、社交网络、云计算等新技术的兴起，不断促使整个人力资源服务行业创新人力资源产品和管理模式。互联网技术的应用，使一些传统的线下服务开始向线上延伸，很多人力资源服务企业将一部分可以与互联网技术相结合的业务搬到线上，一方面为客户提供更加便捷的服务，降低内部工作量；另一方面可以将特有的服务产品通过移动互联网与客户、与员工分别进行互动。

从总体上来说，与传统人力资源服务的服务内容和服务方式相比，借力“互联网技术”，人力资源服务会更加精准。因为嵌入互联网技术后，人力资源服务企业能够更大量地收集客户信息，更精准地分析目标客户群体，在服务方式和服务内容的设计上更加有针对性，客户对服务内容的满意度也会更高。

(责编：许维娜、毕磊)