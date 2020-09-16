重庆加快推进智能化建设

重庆高新区交通建设项目青龙咀立交桥。

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从城市到农村，从厂区到社区，智能化触角在重庆广泛延伸。2018年，重庆首次举办中国国际智能产业博览会并实现永久落户，2020年召开线上智博会，全新的办会方式将取得更多成果。

传统企业转型升级，前沿科技纷纷集聚，数字产业化、产业数字化，打造“智造重镇”，建设“智慧名城”。高质量发展和小康生活的坚实足印，在巴渝大地上日渐清晰。

智能化改造

传统产业焕发新活力

200万，10%，-60%。

这组数据，来自深耕重庆摩托车制造行业近40年的宗申动力。每年可节省人力成本200万元，提高生产效率10%，降低产品不良品率60%……对于一家生产发动机的民营企业来说，变化让人振奋。

改变，源自产业互联生态平台的建设。走进位于重庆南岸区的重庆沄析工业互联网有限公司，工作人员展示了他们是如何为宗申动力打造“智能工厂”的。一条发动机总装线每天要生产数百台发动机，按照传统方法，需要对设备参数逐一比对、录入和调试，操作不仅耗时，还容易出错。现在，应用了互联网标识体系，工人只要扫描材料“身份证”，系统就能自动匹配加工参数投入生产。

改变，延伸至几乎所有的传统产业。去年底牵手阿里云飞象工业互联网平台，重庆磁器口古镇的老店“陈麻花”尝到了数字转型带来的甜头。“消费者在线提交需求，企业根据订单进行生产，线上销售份额从不到四成提升到了八成，物流费用省了很多，顾客少花钱，我们多赚钱，双赢。”陈麻花食品有限公司总经理杨学武笑逐颜开。

“滋滋滋……”焊枪之下，火花飞溅，20多台工业机器人“手臂”灵活自如、上下翻飞。不一会儿，汽车驾驶室壳体就焊接完毕。在上汽依维柯红岩商用车有限公司的“智慧工厂”里，机器代替人工，解放双手，早已是常态。

在璧山区，区政府从产业引导基金中拨付1.5亿元，支持区内老牌传统制造企业重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司启动智能化“蜕变”，以前生产齿轮与轴承，如今生产汽车触控屏，老员工感叹“想都不敢想”；在永川区，政府出资请专家上门评估，为企业智能化改造进展指路，2019年至今，全区80%的电子企业已分步实施“机器换人”“生产换线”“治理换脑”，企业信息化水平逐步提升。

智能制造产业政策的利好，“芯屏器核网”全产业链建设的完善，让来渝发展的企业如沐春风。近3年，重庆京东方光电科技有限公司累计申请专利309件，完成新产品开发数百项，产品覆盖手机、笔记本、桌面显示器、电视多种型号显示面板及智能终端产品，产值已超500亿元。今年6月，重庆京东方光电科技有限公司与重庆两江新区签署投资合作协议，在重庆建设京东方智慧系统创新中心。

大数据引领

新兴产业孕育新动能

电影中虚拟人物的表演为什么能栩栩如生？动作捕捉是其中的核心科技，而目前国内最大的动作捕捉摄影棚就在重庆永川区。“在实时渲染方面，业界通常公布的数据延迟为30毫秒，我们能做到3毫秒以内。”该公司相关负责人介绍。

落户永川两年多来，达瓦科技已在此建起了大数据智能影像研究院和大数据智能影像中心，借助这些平台，永川区提出打造“全国大数据智能影像产业基地”，目前基地已集聚关联企业40余家，实现总产值约20亿元。

从传统的机械、电子等行业向以数字经济为代表的新兴产业拓展，永川区是重庆全市发展的一个缩影。近年来，重庆坚定不移把发展数字经济作为推动高质量发展的战略选择，激活新要素，培育新动能，发展新业态，努力谱写数字经济发展新篇章。一朵朵“数字云”升腾，重庆新兴产业生机尽显。

今年4月，投资额达200亿元的光大人工智能产业基地在重庆高新区开工建设，包含多个创新平台。“一系列孵化器、独角兽、上市公司、高精尖企业以及科研院所将在这里布局，意味着一个以人工智能为核心的数字经济产业基地将形成。”重庆高新区相关负责人介绍，基地还将带动产业链上大量企业项目入驻，形成完善的信息技术产业生态，“数字经济产业‘朋友圈’会越来越大。”

“云端”精彩，无处不在。在重庆，大数据不仅为新兴产业助力，也为招商引资赋能。重庆高新区运用大数据智能分析，圈定主导产业方向，有针对性进行招商引资，今年上半年共签约项目39个，合同协议投资总额达605.6亿元。在两江新区，在线直播的“云引才”活动，不到一天时间帮助新区人才中心收到近3万份简历。

城市更智慧

百姓生活增添新体验

智慧城市需要什么？一个强大的智能中枢支撑串联起城市管理服务的智慧路径。从各类政务数据资源到城市运行感知，从应急处置调度到提供融合应用平台，重庆市新型智慧城市运行管理中心的“智慧大脑”正在高速运转。

井盖倾斜，传感器自动预警，不用担心路人跌落；路灯不亮，通过电流变化确定位置，维修人员立马赶到；城市道路发生内涝，显示大屏自动警告……智能化正在城市智慧管理和服务中起到重要作用。

大数据智能化，既要为经济赋能，也要为生活添彩。秉持这样的理念，重庆发展数字经济的同时，大力推动数字民生服务，让“智造重镇”与“智慧名城”携手同行，以智慧成果共享增添小康生活的幸福成色。

在重庆礼嘉智慧公园，一条2公里的智慧步道，吸引了不少附近居民。起点，有人脸识别系统，刷脸就能注册。“在这里跑步，摄像头能记录你的运动状态，终端可以查询消耗的参数，还能获取运动排名。”居民王先生自豪地向外地朋友介绍。

在重庆的“智慧小区”，绿化带采用了智能浇灌系统，智能APP可实现在线报事报修，小区的蓝牙音响可以连上手机播放音乐……这样的小区，两江新区目前已建成42个。

在教育和医疗等领域，智慧化也正在为山城市民提供更好的体验。重庆一医院上线的VR全景体验服务，“除了诊室和病房外，还能看到手术间、抢救室、配药室等平时无法进入的区域，就诊更放心了。”重庆市民邱女士在朋友圈点赞。

为推进新型智慧城市建设，重庆出台《全面推行“云长制”实施方案》，由市长任全市“总云长”，首批在政法、组工、城乡建设、交通、农业、对外开放6个系统设“系统云长”，各区县政府、市级各部门主要负责人为各单位“云长”，扎实推进大数据智能化在民生服务、城市治理、政府管理、产业融合和生态宜居等五个领域的应用水平。

智慧生活，已成为重庆的新风景，为山城市民带来更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 13 版）

(责编：白宇)