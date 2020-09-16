江西省1361公里高速公路路面养护工程全部完工

2020年9月9日中午,骄阳似火,福银高速温沙段上行线K352+036处,一派热火朝天的大干景象。1台大型摊铺机在前,3台压路机紧随其后,20多名工人挥汗如雨,摊铺、压实……如此反复。随着最后一方沥青混凝土压实完成,江西省高速集团2020年度1361公里高速公路路面养护工程全部完工。
2019年10月28日,江西省高速集团路网运营公司组织铺开江西省高速集团管辖的54个路段共计单幅9910公里高速公路的路面检测工作,全面摸清路况底数,江西省高速集团果断决定实施1361公里高速公路的路面养护工程。
2020年2月中旬,面对突如其来的新冠疫情,江西省高速集团在做好疫情防控的同时,全力推进养护工程的复工复产,加快组织路面养护工程施工图设计,采取集中封闭办公方式,并创新图审模式,采用路段管理中心现场核查、路网运营公司技术性及综合性审查、专家审查的三级图审模式,在3月底完成了12个路段管理单位、41条高速公路的路面养护工程施工图设计。同时,提前组织路面的零星挖补,沥青拌和站、料场、料源的摸排,提前做好招标文件的备案,完成施工许可的审批等路面养护工程开工前的各项准备工作,并于5月底前陆续正式开工。
时间紧、任务重、要求高,江西省高速集团路网运营公司主动担当,对路面养护工程实行领导挂点、现场办公、多方联动等措施,并组织了3次劳动竞赛,快速推动路面养护工程落实落地。为确保工程质量,引进了第三方进行路况检测,截至目前第三方检测累计检测各类原材料、混合料和实体工程各项指标12072次,累计抽检频次为2019年度的1.35倍,检测结果显示路面实体工程合格率为98.6%,较2019年度提高7个百分点。通过这些措施,在短短的100余天内,全面完成了1361公里高速公路的病害处治和路况提升,优良路率达到99%,提升了公众出行服务质量和水平。(万长明 倪文权)
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