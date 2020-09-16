原标题：夏普超高清产业研究院落户烟台开发区

9月15日，由山东省烟台市与日本夏普株式会社共同打造的“夏普超高清产业研究院”在烟台开发区中日产业园揭牌成立，夏普8K制造、研发总部落户烟台。作为夏普投资中国的首座超高清产业研发中心，其功能包含：基础科学研究、软件技术研发、硬件产品开发、创新应用拓展等。

在同日举行的“夏普108周年庆暨2020秋季新品发布会”上，夏普还设置了电视新品、白电新品、DynabooK新品、8K生态解决方案、商业显示展区等多个展示区，包括夏普8K电视、DynabooK笔记本、智能马桶、夏普空调、音乐电视四大类近20款家电新品集体亮相。

夏普中国区总经理高山俊明表示，2020年夏普将继续推行三大事业变革战略，通过整合8K、AIoT和ICT等产品设备和系统服务，进而形成一套涵盖产品、系统和服务在内完整的，针对每个领域的独有的服务解决方案。

据悉，8K超高清产业被视为显示行业下一个高点。目前，全球各国在8K领域的技术投入持续加码，8K超高清产业将产生超过6000亿美元规模的市场，可有效带动周边产业持续发展。

(责编：毕磊、夏晓伦)