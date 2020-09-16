原标题：苹果举办秋季发布会:iPhone缺席

9月16日凌晨，苹果举办了一年一度的秋季发布会，和6月份的WWDC一样，本次发布会也依然采用的是在线形式举行。

不过，整场发布会下来，备受期待的iPhone新品却未出现，苹果也未官宣发布时间，有消息称大概率要到10月才会发布。

硬件上，苹果此次推出了新款的Apple Watch和iPad，全新iPad Air首发5nm A14芯片；软件方面，苹果推出了一项专为Apple Watch量身打造的健身服务——Apple Fitness+，以及全新的Apple One服务。

(责编：毕磊、夏晓伦)