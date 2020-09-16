网信办查处网课学习问题网站 搜狐视频等被点名

原标题：国家网信办查处第二批网课学习问题网站 搜狐视频、新浪微博等被点名

北京商报讯（记者 魏蔚）9月14日，国家网信办公布了涉未成年人网课平台专项整治，依法查处的第二批存在问题的网站，包括推送导向不良和低俗信息的学习类App；在网课学习栏目推送低俗信息的网站平台、常用工具类应用、青少年常用App、存在诱导未成年人无底线追星的网站平台，共点名搜狐视频、新浪微博等二十余家。

2020“清朗”未成年人暑期网络环境专项整治，是国家网信办针对网课学习栏目存在的突出问题，联合教育部专门启动的涉未成年人网课平台专项整治。截至目前，全国网信系统累计暂停更新网站64家，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站6907家；有关网站平台依据用户服务协议关闭各类违法违规账号群组86万余个。

部分典型案例包括4款学习类APP推送导向不良和低俗信息：批改网App、阿凡题搜题App、笔神作文App、好分数学生版App。

4家网站平台的网课学习栏目推送低俗信息，且存在大量直播、游戏、娱乐等与学习无关内容：搜狐视频网“小中高教育”“幼儿启蒙”等栏目、优酷网及其App“教育”频道、好看视频App“小学霸私房课”栏目、芒果TV网及其App“中小学课程”栏目。

5家平台的11款常用工具类应用弹窗过多过频过大，甚至推送低俗信息，影响网课呈现：2345浏览器（含2345好压、2345看图王）、爱奇艺、百度输入法（含好看视频）、快压（含ABC看图、小鱼便签）、猎豹浏览器（含驱动精灵）等5家平台的11款常用软件工具。

2款青少年常用APP中分别存在淫秽色情小说和低俗媚俗等违法违规信息：“Weavi”App、“橙光”App。

6家网站平台存在诱导未成年人无底线追星，“饭圈”互撕等不良信息和行为：新浪微博、豆瓣网、抖音App、兴趣部落App、超级星饭团App、爱豆App等平台。此外，百度贴吧、“腌黄瓜先生”网等2家平台传播不适合未成年人观看的暴力血腥“邪典”动画片。

针对上述网站平台存在的突出问题，国家网信办视违规情节和问题性质，依法分别采取约谈、责令限期整改、停止相关功能、全面下架，停止互联网接入服务等处罚措施。

(责编：毕磊、夏晓伦)