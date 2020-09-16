北京银行发挥金融活水作用 助力消费回暖反弹

今年以来，疫情对国内消费市场造成一定冲击，出于防疫需要，居民普遍减少外出购物、消费，住宿餐饮、旅游等行业面临较大困境。

作为扎根首都的区域性银行，北京银行通过用好货币政策工具、落实延期还本付息政策、加大贷款倾斜支持力度、创新金融产品等方式，一手保市场主体，一手促居民消费，为促进消费市场回暖反弹贡献金融力量。

加大住宿餐饮行业支持力度 留住城市“烟火气”

春节期间，疫情让原本计划博得“开门红”的北京餐饮业着实感到了“倒春寒”，许多餐馆年夜饭大量退订，客流和收入更是出现了断崖式下滑。

2月7日，北京银行为西贝紧急落地了授信项下放款，使西贝在特殊时期用满授信额度。同时，开启绿色审批通道，积极调整审批方案，用最快速度为西贝、眉州东坡、杨兴记等企业增加授信额度。通过变更还款计划、延后分期还款的方式，为局气、大鸭梨等企业提供了更充裕的资金周转时间。对于到期的云海肴、西少爷、局气的存量贷款，采取无还本续贷模式，最大限度减轻企业的资金周转压力。

2月11日，北京银行北京分行联合相关单位，推出了专项解困方案“京诚贷——文旅餐饮振兴扶持专项计划”，旨在为符合北京市产业发展方向的文化旅游、餐饮企业提供集专项基金、专属方案、专人对接、优享通道、优惠利率于一体的全方位金融服务。首批北京地区支持资金50亿元，专项资金整体不少于100亿元。同时，在疫情期间发放的餐饮企业贷款将按照“文旅餐饮振兴扶持专项计划”执行最低利率，减少企业的财务成本，帮助企业平稳过渡。

与此同时，北京银行各个区域的分支机构也在积极行动，为纾困餐饮企业送去“及时雨”“雪中炭”。3月26日，北京银行南京分行与江苏省餐饮行业协会签署全面战略合作协议，在未来三年内将为江苏省餐饮协会及其重点企业提供30亿元融资支持。同时，南京分行与江苏省餐饮协会面向全省餐饮行业发布“及食予”创新金融服务产品，目前已为50余户企业提供对应金融授信。北京银行深圳分行联合金蝶金融推出餐饮场景业务“京蝶大食贷”，聚焦使用金蝶财务软件的餐饮企业，基于企业授权获得的线上财务数据，提供精准信贷支持，帮扶企业渡过难关。

在一系列帮扶政策的推动下，截至6月末，北京银行住宿餐饮业贷款较年初增加23亿元，增幅34%。一大批受困餐饮企业在北京银行的支持下重获生机，挺过了疫情期间最艰难的时刻。

加快信用卡业务数字化转型 宅在家也能“买买买”

受疫情影响，线下消费开始进一步向线上迁移，“非接触式服务”逐渐成为主流，这也对北京银行信用卡业务数字化、线上化转型提出了新的更高要求。

发展中，北京银行信用卡以打造“区域性银行体验最优智慧信用卡”为目标，深化数字转型理念，打造数字获客、数字风控、数字服务全流程智能服务。以全新视觉与交互体验迭代升级集信用支付、消费金融和营销获客“三维一体”的移动互联新模式“掌上京彩”APP，构建跨界渠道互补，消费场景融合，生态联接多元的全流程服务体系，全面优化客户体验。

8月3日，北京银行携手京东数字科技集团、京东PLUS会员正式推出联盟信用卡——“北京银行京东PLUS联名信用卡”，发挥“金融+电商”跨界优势，创新升级数字化获客模式，通过“会员联合运营+专属权益”向用户提供专业的金融服务与优惠的网购体验，携手共同打造开放、普惠、共赢的金融服务生态。特殊时期，北京银行和京东数科加大对惠民金融的支持力度，借助京东到家、京东超市、京东生鲜、京东商城等各大消费场景，依托京东电商和物流体系，激活消费市场生机，为北京银行信用卡用户打造了“足不出户，居家自助”的服务体验。此外，北京银行还携手中国银联开展我买网、本来生活云闪付特惠活动，联合首汽约车、京东商城、美团、爱奇艺以及多家知名餐饮商户开展七天商户特色品牌活动和专属优惠活动，打造安全便捷的消费体验，以惠民利民的金融服务为客户带去温暖和关爱。

支持旅游、民宿行业渡过难关 力旅游消费复苏

为支持民宿行业发展，服务美丽乡村建设和乡村振兴战略，北京银行于2019年4月启动了“千院计划”，三年内建设改造1000家特色民宿小院，打造生态旅游新北京。刚过一年，北京银行已经提前完成定量计划，截至6月末，累计贷款支持1139个院落，金额达4亿元。

为了保障民宿顺利渡过难关，北京银行对存量民宿贷款进行摸底排查，了解民宿经营情况，保证100%客户触达，为符合条件的客户办理无还本续贷。对受疫情影响还款困难的民宿贷款基本全部做到了应延尽延。同时，北京银行还加大信用贷款支持力度，出台“个人经营性贷款支小再贷款组合贷专项方案”，简化条件扩大覆盖面、优化流程提高使用效率。目前，在北京银行的全力支持下，千家小院基本已恢复经营，未出现贷款不良的情况，小院面貌和居住环境得到明显改善。

6月初，央行推出小微企业信用贷款支持计划和阶段性延期还本付息两项政策，北京银行积极梳理旅游行业受困客户名单，出台专项指引，对符合政策条件的普惠小微企业贷款，按照“应延尽延”原则给与支持。同时，建立延期还本付息等普惠业务绿色审批通道，简化普惠小微续贷业务审批手续，做到“限时审批、及时反馈、随报随审”。

此外，北京银行积极深化与北京市扶贫办、市总工会、首农集团的多方合作，整合资源充分发挥市扶贫办的政策优势、市总工会的组织优势、北京银行的金融优势、首农集团的产品物流优势，线上线下同步探索、打造创新合作机制，激发消费扶贫潜力。

在北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组办公室总体部署下，北京银行联合北京市总工会、首农食品集团、京东等政企单位，于6月1日共同启动“爱心扶贫·工会会员互助服务卡消费扶贫活动”，惠及北京银行近550万工会卡用户。用户可在北京市消费扶贫双创中心、京东商城“北京消费扶贫自营旗舰店”和外拓服务现场享受购买扶贫产品满减优惠。

7月28日，由北京市国资委、市扶贫支援办、市商务局、市委网信办、市总工会、丰台区政府共同主办，首农食品集团、物美集团、北京银行等单位共同承办的“北京消费扶贫月暨市管国企消费扶贫月”启动活动在北京市消费扶贫双创中心正式举行。从6月1日至9月30日，持北京银行工会会员互助服务卡、北京银行信用卡的客户，通过京东商城“北京消费扶贫直营旗舰店”或前往北京市消费扶贫双创中心采购扶贫产品，可享受满99元立减50元优惠。通过线上线下双渠道协同、借记贷记双卡联动，为客户提供优质、优惠金融服务同时，创新打造“以购代捐”特色消费扶贫模式，进一步将“政银企”合作推向深入，全面助推首都扶贫事业发展，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)