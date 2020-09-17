中国对外直接投资蝉联全球第二

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）9月16日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2019年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》），正式公布2019年中国对外直接投资统计数据。《公报》显示，2019年中国对外直接投资流量蝉联全球第二，存量保持全球第三。2019年中国对外直接投资1369.1亿美元，同比下降4.3%，流量规模仅次于日本（2266.5亿美元）。2019年末，中国对外直接投资存量达2.2万亿美元，次于美国（7.7万亿美元）和荷兰（2.6万亿美元）。

中国在全球外国直接投资中的影响力不断扩大，流量占全球比重连续四年超过一成，2019年占10.4%；存量占6.4%，与上年持平。从双向投资情况看，2019年中国对外直接投资规模低于吸引外资3.1%。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受北京商报记者采访时表示，随着中国成为当今世界的贸易大国，不仅要在商品上“走出去”，在资本上也要“走出去”。贸易与投资是良性互动的关系，只有这样中国才能成为国际贸易强国和投资强国，有助于中国在经济全球化中发挥更大的作用。

从《公报》中可以看到，中国投资覆盖到了全球188个国家和地区，对“一带一路”沿线国家投资稳步增长。截至2019年底，中国超2.75万家境内投资者在全球188个国家（地区）设立对外直接投资企业4.4万家，全球80%以上国家（地区）都有中国的投资，年末境外企业资产总额7.2万亿美元。在“一带一路”沿线国家设立境外企业超过1万家，2019年当年实现直接投资186.9亿美元，同比增长4.5%，占同期流量的13.7%；年末存量1794.7亿美元，占存量总额的8.2%。2013-2019年，中国对“一带一路”沿线国家累计直接投资1173.1亿美元。

商务部研究院副研究员庞超然告诉北京商报记者，我国对外投资流量占全球比重连续四年超过一成，有助于推动国际直接投资平稳有序发展，为共建“一带一路”沿线国家（地区）带来促进经济发展的资本投入，弥补当地储蓄缺口和外汇缺口，拉紧双边产业链、供应链联系，推动各国共同发展和世界经济复苏发挥了积极作用。

而从行业方面来看，《公报》显示，2019年中国投资领域多元，八成存量集中在服务业。2019年，中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，超七成投资流向租赁和商务服务、制造、金融、批发和零售业四大行业。2019年末，中国对外直接投资存量的八成集中在服务业，主要分布在租赁和商务服务、批发和零售、金融、信息传输/软件和信息技术服务、房地产、交通运输/仓储等领域。

“在政府的积极引导鼓励下，我国对外投资行业分布不断优化，制造业及生产性服务业等实体经济领域对外投资稳步增长，开展对外投资活动的企业更加成熟理性。”庞超然说。

“服务业一直是我们努力的方向，可以看到这些年我们服务贸易对外投资努力的效果。中国如果缺少服务业的对外投资，那么在外提供服务的主体就会缺乏。服务业对外投资有助于支撑我们服务贸易的发展，这次服贸会就显示出我们的服务贸易未来的发展空间是很大的。”白明说。

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