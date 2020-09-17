长虹签约中国国家羽毛球队

人民网北京9月17日电（记者毕磊）昨天，长虹与中国国家羽毛球队举行签约仪式，正式成为国家羽毛球队的赞助商。

长虹作为传统家电企业，正在乘借数字化浪潮，打造新的增长引擎。在冰箱压缩机、物联网模块、轨道交通电源、5G特种连接器等领域，正服务着全球近百家知名企业，产品与服务遍布全球。数据显示，在2019年经营收入占比中，智能家电占32%，IT服务占27%，供应链服务占18%，核心部件等占16%，新能源及其他新兴业务等占7%。

四川长虹电器股份有限公司总经理李伟表示，国家羽毛球是一支富有激情和创新精神，有担当、敢于挑战、勇于拼搏的团队，与“责任、创新、坚韧”的长虹企业精神高度契合，也都拥有冠军的气质与实力。

中国羽毛球协会主席张军表示，中国体育事业的发展，需要民族企业的鼎力支持。拥有广泛用户基础和良好的服务口碑、产品口碑。长虹拥有庞大的用户群体，在多个产业都有核心技术和过硬的产品，双方携手可以让中国羽毛球队、中国体育事业获得更好的发展。

签约仪式当天，长虹·美菱还发布“国羽荣光”系列电视、冰箱、空调、洗衣机。在最新发布的国羽荣光系列产品中，长虹5G+8K电视，极智8K音画，极智全模态交互，极致1CM贴墙；美菱M鲜生冰箱，极限33天玫瑰长效保鲜，极限1CM嵌入，极限十分钟快速净味；长虹空调，极致16分贝超低静音，极限新一级5.26超节能，极智听声识人；美菱洗衣机，极限487mm超薄机身，极限530mm超大桶径，极简一键智洗。

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