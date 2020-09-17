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装配式建筑为现代化营房建设提供“加速度”

2020年09月17日14:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京9月17日电 （记者乔雪峰） 今年疫情期间，中建三局在全国九千万“云监工”的注视下，运用积木集成装配式模块化营房建设体系，10天建成“火神山医院”，12天建设成“雷神山医院”，创造了“中国速度”，展现了“中建力量”，赢得海内外一片赞叹。

9月17日-20日，在第二十三届中国北京国际科技产业博览会上，中建三局绿色产业投资有限公司展示了以新技术、新材料、新工艺为支撑，建筑工业化领域积木集成装配式模块化营房。

“积木集成装配式模块化营房通过系统集成，完美解决水暖电安拆需求。” 中建三局绿投公司总工程师朱海军表示，公司将装配式建筑与现代化营房完美结合，为现代化营房建设提供了全套解决方案。”

据朱海军介绍，积木集成装配式模块化营房是一种标准化、工业化、模块化生产的新型房屋，包括公共走廊、室内空间和设备带三个模块，以方钢、角钢、方形钢角件为主体结构，模压成型插口式装饰一体盒板为围护体系，主体框架通过螺栓连接，所有钢构件均热镀锌。“积木集成装配式模块化营房，顺应国家绿色环保可持续发展理念，满足了部队轻型化、机动化、智能化的要求。未来将围绕部队现代化后勤建设需要，不断进行产品研发和技术升级。”

朱海军指出，该营房每层3m，最高可组装6层，最大跨度可达9m，相当于5套标准居民住房大小，此外30年内可反复拆装至少6次，增加使用地点的灵活性。

同时，该营房构件采用标准化设计，建筑设计与装修设计一体化模数，BIM模型协同设计，验证建筑、设备、管线与装修零冲突。此外，该产品采用工业化、规模化生产，产品统一部品化、部品统一编码标准化、部品统一设计标准化。

此外，营房还可进行装配化施工，由产业工人现场装配，将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装的装修方式，包括屋面墙面地面集成、卫生间集成、综合布线集成等，通过工厂化管理规范装配动作和程序。同时采用信息化协同，部品标准化、模块化、模数化，实现从测量数据与工厂制造协同、现场进度与工程配送协同。

据了解，积木集成装配式模块化营房用途广泛，可根据不同兵种的需求，拼装成防弹围墙、防弹门岗、防弹哨所、营房、医护室、机械库、指挥部、会议室、餐厅、储藏室、连栋办公楼等不同建筑，满足各种保障需求，实现由功能单一向平战兼顾、快速组装、快速拆卸、快速运输、快速存储的综合保障能力的转变。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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