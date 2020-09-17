原标题：激发新供给 激活新消费 我国零售行业迎来新变革

中国商报/中国商网（记者 冉隆楠 贺阳）随着我国已经取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，国内零售行业步入了后疫情时代。由于疫情的影响，人们的消费习惯和消费需求发生了不小的变化，零售行业的新机遇、新需求、新模式应运而生。

第十四届中国零售商大会暨第三届厦门国际智慧零售产业博览会在厦门召开。图片由大会主办方提供。

目前，我国已进入互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的新阶段，商贸流通业的生态圈正在悄然重构，新业态、新模式带动经济复苏和消费增长。在落实党中央国务院坚持稳中求进的工作总基调，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的指示下，第十四届中国零售商大会暨第三届厦门国际智慧零售产业博览会于9月16日-18日在厦门国际会展中心隆重举行。中国商业联合会会长姜明表示，本届大会以新机遇、新需求、新模式为主题，聚焦商贸服务业后疫情时期，发现客户的新需求，把握发展机遇，创新商业模式。

后疫情时代的零售业

“当前，我国已经成为全球第二大消费市场，消费已经成为国家经济增长的第一驱动力。今年初以来，虽然受到疫情的影响，零售行业出现了暂时性的下滑，但是随着疫情防控进入常态化，按照中央“六稳”“六保”工作要求，一系列保民生促消费的政策立即出台，我国零售业正在全面启动，焕发出新的活力。” 在大会上，厦门市副市长林建认为，疫情也给零售业带来了迭代更新的机会，进一步催生了消费的新场景、新模式、新体验。

第十二届全国政协经济委员会副主任、商务部原副部长、中国贸促会原会长姜增伟也认为，虽然当今世界正在经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使得大变局加速变化，但当前我国已进入高质量发展阶段，多方面的优势和条件更加突显，国内需求潜力巨大，这对零售业来说是一个难得的发展契机。

“尽管今年受到新冠肺炎疫情的影响，线下实体零售遭遇了巨大冲击，企业经营一度陷入困境，但疫情的暴发加速了零售业的结构性变化，线上线下物流深度融合的新零售行业迎来高增长。线上重组、数字生态、系统构建速度加快，各种方式不断的创新，在一定程度上提前了零售模式的转换。对创新型企业来说也是难得的机遇。” 姜增伟说。

数字化趋势不可阻挡

虽然数字化一直是近年来零售行业发展的趋势，但毫无疑问，今年疫情的暴发促使零售行业的数字化进程大大加快。数字化已经从我国零售行业发展的可选项，变为了必选项。微软（中国）首席技术官韦青认为，零售行业一定要数字化，但不能只有一个部门、一个流程数字化，而是全流程、全部门的数字化，之后才有数据和智能。

“中国的零售行业在过往几十年间，可以说是经历了翻天覆地的变化。从建国初的计划经济演变出了传统零售的基础；到了20世纪90年代，中国的现代零售业初见规模；进入21世纪之后，我们也见证了电商的崛起，中国电商以2.0的速度创造了世界领先的模式；现在我们又进入到了线上线下全渠道深度触合的新时代，这是满足消费者随时随地购买需求的体现，也是零售商再次创造极致服务、最优成本、最高效率的新机会。” 京东零售集团大商超全渠道事业部、战略创新部总经理陈海峰表示，零售行业目前最大的痛点是用户割裂在各个渠道，用户洞察和触达非常低效，整个数据链条录用是断裂的，随着行业变革的加速，零售行业的数字化升级势在必行。

物美集团执行董事、首席运营官许少川也认为，只有把传统企业的基础夯实，在此基础上不断创新，拥抱数字化，这样的企业才有未来。“最重要、最核心的是始终要把用户的需求放在首位，用数字化作为手段和工具，重塑供应链，真正实现大消费、高标准、大物流”。

零售业的新未来

虽然在今年年初，由于疫情的影响，不少零售企业的线下门店按下了“暂停键”，但更多的企业发掘出了消费者的线上需求，到家服务、直播带货、社群运营等新兴零售模式迎来蓬勃的发展期。

“特殊的时期实际上也是创新最好的阶段。” 国美投资公司CEO何阳青在大会上介绍，在疫情的特殊时期，从日销售规模2.2亿元降至1900万元，国美的线下实体门店整体销售规模只达到疫情前的10%。“为了自救，自今年春节以来，国美快速在全国建立了18万个社群，通过员工和员工之间的传递，包括从员工到用户，再到用户到用户的裂变，使得我们现在的18万个社群可以触达用户数达到了6600万人。” 何阳青表示，在半年的时间里，通过社群秒杀、云内购会和全员直播，国美在闭店情况下快速恢复生产。

积极创新自救的不只国美，北京超市发、喜茶、幸福西饼、美团买菜等多家零售企业都在疫情中展现出了独特的光彩，这也是我国零售企业生生不息、积极求变的缩影。中华全国商业信息中心副主任曹立生认为，未来我国零售行业将会朝六个方面发展：线下销售加速向线上转移；以新业态新模式适应多变的新需求；以信息技术赋能新商业带来新体验；优化商品供给满足品质化消费需求；注重服务消费与商品消费协同提升；进一步挖掘下沉市场激发消费潜力。

“当前，国家‘六稳’‘六保’等政策效果持续显现，消费品市场也在逐月向好，加速恢复。未来，我国超大规模消费市场的优势没有改变，消费持续升级，高质量发展的趋势没有改变，在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，超大规模市场的优势消费品持续升级，高质量发展的趋势还会进一步增强。”曹立生说。

(责编：夏晓伦、毕磊)