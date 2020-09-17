鲲鹏生态赋能 助推四川数字经济发展

数字经济时代下，人们的生活方式和千行百业的发展都呈现出越来越明显的智能化数字化特征，每一次手机软件的登录，每一次线上服务平台的刷新背后都需要更强大且多样性的算力支持。而面对新时代呈幂次增长的算力需求，构建起完善的计算产业生态成为了数字经济发展的关键一步。

9月16日，以“鲲鹏展翅 共赢计算新时代”为主题的“创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会”在成都顺利召开。会上，来自四川政府、产业、学界等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家等数百人齐聚一堂，围绕以鲲鹏计算为代表的多样性算力对四川千行百业的发展推动作用进行了深入探讨，范围涵盖政务、医疗、电力等行业在四川的应用落地和未来发展探索。

近年来，四川省大力推进数字产业建设，据统计，2019年全省数字经济总体规模超过1.4万亿元，占全省GDP的近三分之一。在数字经济指数、数字消费力、大数据应用水平等指标上更是排名全国前列，网络规模和服务能力稳居西部第一。

日前，四川省政府更是颁布了《四川省加快推进新型基础设施建设行动方案（2020—2022年）》，行动方案指出，到2022年底，全省5G基站总量达到12万个，在用数据中心机柜数达到10万架，设备联网数量达到1000万台，打造车路协同示范线路3条以上，建成重大科技基础设施30个、产业技术创新设施600个以上。

为达成这一目标，四川加快建设了包括智能算力体系、新型卫星互联网、数据中心等在内的十余条具体措施。

政策的大力支持也让成都成为中西部最具活力的数字经济建设城市之一，据统计，世界500强企业中有301家落户成都。

事实上，四川的数字经济建设已经渗透到千行百业中。在医疗、电力、大数据等领域，四川都已成为西部乃至全国重要的数字经济建设模范。

随着四川千行百业新应用、新场景的层出不穷，与之相适应的，算力需求也日益多样化。为探索多样化算力在四川的践行，9月16日在“创业天府·菁蓉汇·鲲鹏生态大会”上，成都鲲鹏计算产业联盟宣告正式成立。联盟的成立将有效促进在数字经济跨步前行背景下，四川区域间产业协同，着重围绕核心硬件、关键软件、整体解决方案开展产业链垂直整合互动，拓展壮大产业生态圈。

在大会上来自华雁智科、久远银海、科来软件的企业代表结合自身实践，阐述其拥抱鲲鹏计算产业后，在智慧医疗、智慧电力和数据安全等领域打造的解决方案，共同推动鲲鹏产业生态稳步发展，助推四川数字经济发展。

华雁智科蒲刚指出，电力是城市发展中最关键的因素之一，也是关乎到每一家企业、每一个人的生活和工作。当前，城市供电的变动站面临着计算能力不足、设备稳定性不高以及智能巡视的迫切性需求。

据介绍，华雁智科变电站智能巡检解决方案在采用鲲鹏+昇腾系列产品后，对终端采集的图像分析计算时间从74.5秒降低至1.6秒；采用鲲鹏计算平台的云边协同模式后，每100个变电站算法升级从10天缩减至2小时；Atlas提供的智能巡检，让传统人力巡检任务升级成无人巡检模式，前端数据实时回传、实时处理，大大提升了变电站的巡检效率，有效保障了四川乃至周边区域的供电需求。

当前，医疗已成为民生保障的重要一环，关系到每一位群众的切身利益。久远银海周子哲在会上谈到，久远银海拥抱鲲鹏计算产业生态后，基于现有医疗保险行业资源分散、架构封闭的难题，提供了基于鲲鹏计算平台的新医保行业解决方案。

久远银海的新医保行业解决方案是基于国家标准和统一下发的业务中台，覆盖了当前基本的医保、补充医保和补充商保全险种，能够兼容多政策、多模式、多介质。此外，新医保行业解决方案在应用过程中还能保证新旧系统的平滑过渡，无需担心因系统升级带来的业务停摆。

随着互联网技术的蓬勃发展，流量数据发挥着越来越重要的价值，流量分析研发技术也成为了推动互联网经济的一大动力。成都科来软件有限公司CTO左坚介绍，为了进一步满足新时代高速的算力要求，不断提升数据价值，科来软件选择携手鲲鹏，基于鲲鹏强大的算力基础开发了一套网络回溯分析系统联合方案。

方案结合科来强大的网络安全和流量分析优势，面向业务的主动分析，能提升应对复杂业务系统的能力并且降低故障排查时间和成本，降低运维IT人员的投入成本。

强大计算能力和稳定可靠平台的高适配流量数据分析系统将最大程度释放数字时代的数据价值，推动数字化智能化转型。左坚表示，未来，科来软件将进一步携手鲲鹏、融入鲲鹏生态，共同实现在数字经济时代的振翅鹏飞。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)