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产教融合校企合作推动职业教育升级

2020年09月17日16:29  来源：人民网-财经频道
 

当前，金融行业迫切需要新财经人才。培养新财经人才不仅要求专业知识复合、能力聚合和思维整合，更要求教育、经济、科技和实践的深度交汇，以跨学科和融通性为主要特征，达成财经学科思维和知识体系的重塑。业内认为，这需要整个教育行业的参与，共同推进财经职业教育升级。

职业教育目的在于为新时代国家发展培养更多应用型、技能型人才，既是国计也是民生，是教育也是生产生活。因此近年来国家一直颇为重视职业教育行业发展，产教融合、校企合作就是升级密码。

早在2019年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，启动了“1+X”证书制度（即学历证书+若干职业技能等级证书），同时积极推动产教融合、实训基地打造。同时，高顿教育加快了在高校和企业层面“终身智慧财经教育生态”的打造。

据了解，高顿教育自2010年开始与高校进行官方合作，截至目前已与国内外300多所高等院校开展教学合作，内容涉及会计专业学科建设、实习基地建设、会计资源共享、海外留学等多个方面，一方面为校方引入ACCA、CMA、CFA、FRM等国际高端财经证书，另一方面与高校自身的人才培养计划紧密结合，通过课程植入、共建实习基地、提供高顿教育基金、学术交流与合作、就业创业指导等方式，提升高校在财会、金融人才培养计划上的改革与创新。

就业是考验高校人才培养和转化成果的重要指标，高顿教育依托多年来服务过超15万家企业的经验和资源设立职业发展服务中心，吸引了25000多家国内外名企入驻，为学员提供丰富的国内外实习就业机会。不仅有效促进金融学子实操能力落地，研究探索智能金融、量化投资等新兴技能在金融行业的推广和应用，更为企业和社会输送大批优秀新财经人才。

数据显示，职业发展服务中心已与5000多家企业达成了人才推荐合作。其中80%为世界500强、券商、知名会计师事务所、行业领军雇主，每年为财经学子提供近10万人次的实习和就业机会。每一家雇主均由职业发展服务中心猎头团队专项开发，在保障雇主质量与岗位真实性的同时，向雇主提供财经大学生岗位的猎头推荐服务，通过优先推荐的方式，向高顿学员及高顿合作院校的学子提供更多有价值的求职机会。

同时，高顿教育与海内外高校联合建设方向班和实训基地，刺激高校实践教学；依托自身企业资源，为高校学子提供就业指导和实习实训名额，助其学以致用，作为联动校企的中间平台，高顿教育为高校人才培育和企业人才输送探索出了一条闭环之路。（牛广文）

(责编：夏晓伦、毕磊)
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