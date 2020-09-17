共推景区智慧化建设 打造文旅新营销范本

9月16日，以“新常态、新思路、新营销”为主题，泰山风景名胜区与美团签署战略合作协议，宣布将以门票预约为合作基础，从景区智慧建设、数字化营销等方面展开深入合作，共同探索疫情防控新常态下山岳型景区营销新模式。

同时，双方还将以泰山景区预约旅游、智慧建设为核心依托，聚焦大数据等创新技术应用，通过目的地“文旅大脑”共建、智慧旅游人才培养基地打造等，探索产业集聚发展新思路，促进“山城一体化”发展。

近年来，泰山景区积极顺应科技信息化发展潮流，强力推动数字景区向智慧景区转变，全力打造“智慧泰山”。同时，泰安市以“构建全域旅游格局，建设国际著名遗产地和旅游目的地城市”为战略目标，不断提升游客体验。

泰安市人民政府副市长成丽表示，此次战略合作既体现了双方务实合作的战略眼光，也体现了共同推进文旅行业复苏的情怀和担当，希望充分发挥美团的行业优势，聚焦后疫情时代文旅消费转型升级，在新媒体宣传、高端消费群体引流、大数据精准分析等领域优势互补、深度合作，为泰安文旅业高质量发展注入新动力。

其中，如何打破单一门票经济的发展瓶颈，改变游客“为山而来，登完即走”的消费习惯，延长停留时间、形成以景区为中心的“过夜经济”？一直是泰山与其他山岳型景区同样面临的发展难题，行业也缺乏相对有效的解决方案。泰山与美团此次的战略合作正是为了弥补这一空白。

根据合作协议，双方将于年内完成门票预约系统对接，并逐步完成泰山景区旗舰店、泰安旅游目的地一站式营销平台以及智慧景区可视化数据中心建设等。美团将充分发挥在景区智慧建设，尤其是互联网营销推广方面积累的丰富经验，聚焦山岳型景区本地营销、深度体验和本地提频工作。通过提升产品服务能力，帮助景区形成对本市、本省、跨省等不同客群的精准分类触达和需求唤醒。

未来，游客打开美团App定位泰安，将直接进入以泰山等旅游景区为核心的泰安“吃住行游购娱”一站式旅游平台，实现多维度、多场景的消费；与此同时，泰山也可以通过数据中心实时了解游客的消费画像，再通过美团平台实现旅游线路、文创、农副土特产等多种内容和产品的精准营销和触达。

美团门票度假总经理刘燕翔表示，美团希望联合泰山共同打造一个“生活文旅+”智慧旅游目的地新样本，通过技术、数据应用、营销能力帮助景区进入游客的消费圈、生活圈，为泰山景区运营注入新活力，为带动泰安市整体旅游经济的复苏发展注入源动力。

本次签约仪式上，美团大学美景学院泰山分院正式成立，依托美景学院泰山分院，泰山与美团将联合开展职业技能、运营知识等相关培训，帮助泰安地区的景区从业人员提升职业技能，培养数字化经营思维和经营能力。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)